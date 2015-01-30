Строительная палата намерена наработать предложения по реализации госпрограммы строительства жилья для переселенцев

Как сообщила УНИАН пресс-служба Строительной палаты, об этом заявил президент организации Петр Шилюк.

«В палате создан профильный комитет по вопросам развития проектов малобюджетного жилья для переселенцев и участников АТО, по вопросам восстановления объектов жилой, социальной сферы и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, пострадавших в результате боевых действий. В ближайшее время этот комитет представит свои наработки – предложения для каждого предприятия, которое является членом палаты, в реализации общегосударственной программы обустройства жилья для переселенцев, для участников АТО, в программе преодоления разрушительных последствий военных действий на востоке Украины», – цитирует Шилюка пресс-служба.

Помимо этого, президент Строительной палаты отметил, что каждое из предприятий, входящих в организацию, должно принять участие в программе строительства доступного жилья для переселенцев, а также в восстановлении восточных регионов страны, пострадавших в результате боевых действий.

«Каждое предприятие, которое является членом палаты, должно найти свое место и роль в реализации общегосударственной программы обустройства жилья для переселенцев и для участников АТО, в программе преодоления разрушительных последствий военных действий на востоке Украины», - подчеркнул Шилюк.

Он также выразил уверенность, что все члены Строительной палаты будут не только всесторонне содействовать обустройству жизни и быта переселенцев, но и максимально помогать украинской армии.

Как сообщал УНИАН, по данным заместителя генерального секретаря ООН Джеффри Фелтмана, по состоянию на середину января количество внутренних переселенцев в Украине из-за военных действий на востоке страны возросло до 850 тыс. человек, еще более 600 тыс. человек переселились в соседние страны.

Ранее Строительная палата Украины приняла решение обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой содействовать разработке законопроекта об обеспечении жильем переселенцев. Как пояснил член президиума Строительной палаты, директор компании «Укрсервекс» Анатоль Карминский, необходимость такого решения была обусловлена отсутствием нормативной базы для строительства индивидуального односемейного жилья в Украине. Кроме того, Строительная палата приняла решение инициировать упрощение процедур выделения земли и подключения к инженерным сетям при строительстве доступного жилья для переселенцев.

Справка УНИАН. Строительная палата Украины создана в 2005 году для содействия и защиты интересов предприятий строительной отрасли Украины. По уставу и полномочиям организация наделена правами и обязанностями отраслевой торгово-промышленной палаты. Является одним из учредителей Конфедерации строителей Украины.