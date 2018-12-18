Передачу имущества из государственной в коммунальную собственность упростили

Органы управления госпредприятиями смогут самостоятельно передавать в коммунальную собственность объекты жилищного фонда и другие объекты социальной инфраструктуры.

Кабинет министров одобрил законопроект о предоставлении возможности передачи некоторого имущества из государственной в коммунальную собственность по решению уполномоченного органа управления имуществом.

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Такое решение было принято на заседании правительства, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"18 декабря правительство приняло инициированный Минэкономразвития законопроект, который упрощает правила передачи некоторых объектов из государственной в коммунальную собственность. В случае принятия изменений в Закон Украины "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности", передача некоторого имущества в коммунальную собственность будет происходить по решению уполномоченного органа управления имуществом (без решения Кабинета министров)", - говорится в сообщении.

Так, органы управления госпредприятиями смогут самостоятельно передавать в коммунальную собственность объекты жилищного фонда (общежития, жилые комплексы и/или их части) и другие объекты социальной инфраструктуры (учебные заведения, учреждения культуры (кроме кинотеатров), физической культуры и спорта, здравоохранения (кроме санаториев, профилакториев, домов отдыха и аптек), социального обеспечения (детские оздоровительные лагеря), которые находятся в полном хозяйственном ведении или оперативном управлении государственных предприятий.

Также Минэкономразвития предлагает дополнить перечень объектов, которые могут безвозмездно передаваться из государственной в коммунальную собственность объектами инженерной инфраструктуры электроэнергетики (в частности, трансформаторные подстанции и электрические сети). Такое решение позволит избежать ситуаций, когда жилой фонд передается в коммунальную собственность, получает электроэнергию от трансформаторной подстанции, принадлежащей другому органу управления государственным имуществом.

Как сообщал УНИАН, в ноябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил местным советам принять в коммунальную собственность государственные теплоэлектроцентрали, которые обслуживают жителей этих городов.