Председателем набсовета Фонда энергоэффективности стал поляк

Ранее в состав наблюдательного совета Фонда энергоэффективности уже были назначены 4 человека.

Председателем наблюдательного совета украинского Фонда энергоэффективности избран поляк Анджей Райкевич.

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Как сообщила пресс-служба вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, такое решение было принято на первом заседании набсовета фонда, которое состоялось 17 декабря.

Отмечается, что наблюдательный совет принял и другие важные решения по деятельности Фонда энергоэффективности.

«В частности, утвержден регламент проведения заседаний наблюдательного совета; определен порядок отбора членов Дирекции и руководителя подразделения внутреннего аудита; одобрен план работы на 2018 год и первый квартал 2019 года. Следующий важный шаг - объявление конкурса по отбору менеджмента», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в состав наблюдательного совета Фонда энергоэффективности уже назначено 4 человека. «Два независимых члена, которые были избраны по конкурсному отбору, два - представители от правительства. Сейчас ожидается определение представителя от Европейского Союза», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности.

В конце марта 2018 года Кабмин утвердил положение о наблюдательном совете Фонда энергоэффективности, а в мае - порядок его формирования.

Кабмин зарегистрировал юридическое лицо "Государственное учреждение «Фонд энергоэффективности» 25 июля и назначил исполняющей обязанности директора фонда Юлию Головатюк-Унгуряну.

В госбюджете на 2018 год предусмотрено, что общий объем инвестиций в программы по энергоэффективности составит 1,6 млрд грн, из которых 400 млн грн будут направлены на программу «теплых» кредитов, а остальное (1,2 млрд грн) – на финансирование Фонда энергоэффективности. Часть из этих средств (100 млн евро) будет предоставлена международными донорами - правительством Германии и Европейской комиссией. Вчера, 17 декабря, в рамках Пятого заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС было подписано финансовое соглашение о предоставлении Европейским Союзом второго транша в 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности.