В России думают о запрете валютной ипотеки

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что власти готовы принимать новые меры поддержки заемщиков с валютной ипотекой в РФ, сообщает «Московский комсомолец».

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«Действительно, проблемы с валютной ипотекой болезненные, но я хотела бы, чтобы вы правильно понимали масштаб этой проблемы. Все-таки в общем объеме ипотеки, она у нас сейчас составляет более 3 триллионов рублей, только 2% по количеству — это валютная ипотека, — сказала Набиуллина. — Предпочтительный вариант — реструктуризация таких кредитов. Мы создали для банков условия, чтобы они реструктурировали эти кредиты, в том числе — специальный порядок по убыткам, которые у банков возникают. Мы мониторим ситуацию и видим, что банки работают над этим. Если будут необходимы дополнительные меры, будем их принимать».

По ее словам, поддержка должна быть адресной и зависеть от их доходов: «Нужно людям дать возможность разрешить эту ситуацию, разрешить справедливо. Болезненная проблема, хотя как я уже и сказала, ограниченного масштаба. На мой взгляд, нужно смотреть в том числе, кто брал эту валютную ипотеку, потому что люди — это неоднородный класс заемщиков, там есть люди с высокими доходами, — сказала она на правительственном часе в ГД. - Помогать нужно тем, кто действительно попал в сложную ситуацию».

При этом, ЦБ РФ готов создать дополнительные условия для того, чтобы банки отказывались от выдачи ипотечных кредитов в валюте. «Центральный банк уже принял меры по дестимулированию банков выдавать такую валютную ипотеку: сейчас банкам в 1,5 раза дороже с точки зрения капитала выдавать валютную ипотеку, чем рублевую. Мы этот коэффициент готовы повысить и выше для того, чтобы практически валютная ипотека была запретительной. В некоторых странах, кстати, есть законы, которые запрещают валютную ипотеку, потому что, действительно, люди не всегда обладают объемом знаний», — сказала Набиуллина.

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Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов отметил, что Кабмин готов выделить на помощь заемщикам с валютной ипотекой средства из резерва Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК): «По валютной ипотеке — у нас есть специальный резерв в рамках агентства, АИЖК, и мы готовы с вами рассмотреть способы поддержки тех, кто оказывается сейчас в сложной ситуации и неспособны оплачивать текущие ипотечные платежи по кредитам», — ответил он Набиуллиной.