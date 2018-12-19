Ирпенский горсовет утвердил обновленный генеральный план города

Работа над проектом обновления генерального плана Ирпеня началась в 2017 году.

Депутаты Ирпенского городского совета одобрили обновление генерального плана города. За это решение они проголосовали сегодня, 19 декабря, на сессии горсовета.

Как отмечалось на сессии, основные направления принятых изменений - спасение зеленых зон и создание новых парков и рекреационных территорий, отвода участков для строительства новых школ и детсадов, сохранение частного сектора, вынесения многоэтажной застройки за пределы центральной части города и тому подобное.

Так, обновленный генплан предусматривает изменение целевого назначения пяти крупных участков общей площадью около 40 гектаров с многоэтажной застройки на создание парковых зон. Это, в частности, территории при въезде в Ирпень со стороны Романовки, участки, известные как «парк Стельмаха» и «заповедник Мужеловский», и зеленая зона в районе улицы Котляревского и Чехова.

В результате переговоров с владельцами распределенной ранее земли нынешней городской власти удалось договориться о выделении участков для строительства 6-ти коммунальных школ и 14-ти дошкольных учреждений, что отражено в новой версии генплана.

Вопреки неправдивой информации, которая распространялась в последнее время в соцсетях, частному жилому сектору никоим образом не угрожает наступление многоэтажек. Соответствующий запрет закреплен в обновленном генеральном плане, отметил в комментарии журналистам главный архитектор Ирпеня Михаил Сапон.

По его словам, информация о планах сегодняшнего горсовета отдать пойму реки Ирпень под многоэтажную застройку, также является фейком, ведь вся территория поймы была распределена еще в 2006-2014 годах.

Как отметил, в свою очередь, председатель Инвестиционного совета Ирпеня Владимир Карплюк, ныне городская власть наоборот делает все возможное, чтобы использовать пойменные земли с рекреационной целью. В частности, новым генпланом предусмотрено продление новопостроенной набережной как в направлении Романовка, так и в сторону Гостомельского шоссе. Таким образом, набережная с соответствующей инфраструктурой станет одной из главных туристических достопримечательностей Ирпеня.

Напомним, работа над проектом обновления генерального плана Ирпеня началась в 2017 году. Проект был поддержан жителями города, которые приняли участие в общественных слушаниях 30 ноября с.г.