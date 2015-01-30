ГИУ рекомендует банкам устанавливать ставку по ипотеке не выше 18%

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) установило на текущий год размер процентной ставки по ипотечным кредитам при формировании банковскими учреждениями кредитного портфеля на уровне 15,3% годовых, а рекомендованная ставка при рефинансировании заемщиков не должна превышать 18% годовых.

Как сообщила пресс-служба ГИУ, соответствующие условия рефинансирования первичных кредиторов в 2015 году утверждены правлением учреждения.

Согласно условиям осуществления рефинансирования первичных кредиторов для кредитования строительства объектов жилого назначения и приобретения жилья в этих объектах, ГИУ при выдаче заемных средств отдает предпочтение преимущество банкам, которые кредитуют застройщиков и граждан по рекомендованной ставке.

Средства в рамках таких кредитов предоставляются на срок до 2,5 лет в гривне и в размере до 75% сметной стоимости сооружения объекта жилого назначения со степенью строительной готовности более 25%.

По условиям предоставления ГИУ финансовых кредитов для формирования портфеля ипотечных кредитов, согласно требований ГИУ, такие кредиты предоставляются банкам-партнерам учреждения в гривне, на срок до 180 дней под 15,3% годовых.

Согласно условиям предоставления ипотечных кредитов по стандартам ГИУ в 2015 году, рекомендованный размер процентной ставки при кредитовании физических лиц составляет от 15,3% до 18% годовых в гривне, при этом минимальный срок кредитования составляет 5 лет, максимальный – 30 лет, а рефинансированию подлежит кредит со сроком погашения от трех лет.

Читайте такжеНБУ решил перевести валютные кредиты в гривню по курсу 7,99 за долларДля получения таких ипотечных кредитов минимальный размер непогашенной суммы основного долга должен составлять 75 тыс. грн, максимальный – 1,6 млн грн.

Соотношение обязательных ежемесячных платежей заемщика и членов его семьи, в случае если они выступают финансовыми поручителями в рамках ипотечного кредита, к их ежемесячному совокупному доходу не должно превышать 50%.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года ГИУ повысило ставку рефинансирования ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами ГИУ, с 11%, действовавших с 2010 года, до 18% годовых в гривне. Однако уже в марте 2013 года ГИУ снизило ставку рефинансирования банков по ипотечным кредитам с 18 до 15,3% годовых.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В 2013 году учреждение направило на развитие рынка ипотечного кредитования почти 740 млн грн. В частности, учреждение рефинансировало 603 ипотечных кредита на сумму 145,2 млн грн. Кроме того, банкам предоставлены финансовые кредиты для формирования ипотечного портфеля объемом 594,4 млн грн. Помимо этого, ГИУ направило 375,8 млн грн на завершение строительства жилых объектов.

Чистая прибыль учреждения в 2013 году сократилась почти в 2,4 раза по сравнению с 2012 годом – до 12,65 млн грн, а чистый доход снизился на 15,1% - до 208,38 млн грн.