Долги украинцев за комуслуги выросли до 14,7 млрд гривень

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным службы, средний срок задолженности составляет 4,5 месяца.

Всего в 2014 году украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 36,4 млрд грн, что составило 92,2% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Винницкой и Ивано-Франковской областях (104,3 и 99,6% соответственно), а самый низкий – в Донецкой области (82,2%).

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По информации Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) в декабре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросли на 26,3% - до 660 грн.

Также сообщается, что в 2014 году с населением было заключено 42,8 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 134,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2014 года по сравнению с октябрем выросла на 16,1% - до 13,696 млрд грн. По состоянию на 1 января 2014 года задолженность населения составляла 11,911 млрд грн.

В 2013 году украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 38,4 млрд грн, что составило 99% начисленных за этот период сумм.

Также в сентябре сообщалось, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги обещают повысить еще трижды.