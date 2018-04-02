Владелец донецкой компании: С «братками» в 90-е можно было договариваться, с «ДНРовцами» - нет

Владелец донецкого строительного концерна «Герц» и вице президент Конфедерации строителей Украины Александр Ротов уроженец Мариуполя, однако учился и начинал карьеру строителя в Донецке. По его же словам, после десятилетий работы в городе он узнал его изнутри. В мирное время, наш разговор с владельцем одной из крупнейших стройкомпаний в Украине начинался бы совсем по-другому. Теперь же, беседу приходится начинать с наиболее болезненного для всей страны вопроса о Донбассе.

Александр Сергеевич, как давно были в Донецке, какая сейчас обстановка в городе?

К сожалению, последний раз в Донецке я был в мае прошлого года после выборов президента. Я приехал на один день для того чтобы провести совещание и встречу с заказчиком в ТРЦ Rose Park. Я помню, как мы поднялись на крышу ТРЦ и увидели, как обстреливают аэропорт. Для нас это был шок. Тихий, спокойный город и вдруг настоящие боевые действия. Тогда я уехал из Донецка и больше не возвращался, так как находится там было слишком небезопасно. В городе практически воцарилась анархия, а различные банды и наемники похищали людей средь бела дня с целью выкупа. Причем часто из плена возвращали в лучшем случае покалеченным.

Сейчас ваша компания не ведет никаких работ в Донецке?

В Донецке мы заморозили все наши объекты - 4 дома. Во-первых – туда просто невозможно обеспечить доставку стройматериалов, а во-вторых - сейчас там просто не позволяют работать. С людьми, которые сейчас там заправляют, ни о чем нельзя договариваться. С одними договоришься – завтра другие придут. Тот завод, где мы брали бетон для своих строек - отжали «ДНРовцы», причем какие-то казаки. А я ведь не из пугливых. Ко мне в 90-е столько «братков» приходило – подсчитать сложно. Так вот с ними можно было договариваться. Они в конце концов просили им что-то построить но при этом расплачивались за все до копейки. А я сам за всю свою жизнь ни копейки никому откупа не дал. Ведь знаю правило: один раз откупишься – сядут на шею на всю жизнь. Поэтому и сейчас никому «отстегивать» не намерен.

Какое на сегодняшний день на Донбассе соотношение российских военных, наемников, и местных сепаратистов, примкнувших к боевикам?

Большинство – наемные люди, приехавшие из России за деньги Януковича. Я бы сказал, что сепаратистов там вообще нет, есть обманутые люди и марионетки. Например, политические фигуры, которые выступают за отсоединение от Украины. Разве они настоящие политики? Конечно, нет. Это наемные люди, которые проплачены Москвой. Их никто в городе не знал никогда. Кто-то там был каким-то кукловодом, кто-то на праздниках выступал, а теперь руководители «республик». Но настоящая проблема в том, что местное население напугали до полусмерти. Еще Юлия Тимошенко когда-то пугала, говорила, что Донбасс нужно обнести колючей проволокой и сделать одну сплошную «зону». Вот эти фразы, брошенные случайно – они на самом деле очень страшные. А после того как им сказали, что в город идет украинская армия, то они еще больше испугались. Так люди и начали становиться сепаратистами. К примеру, рабочий на фабрике трудился, туда влетел снаряд и он уже вечером идет записываться в ополчение. Днем работает, а вечером дежурит на блок-посту. Но я этих людей не виню. Единственное чего они хотят – это мира. Кто накаляет ситуацию так это российские спецслужбы и пропаганда российских СМИ. Думаю, РФ давно готовило такой сценарий.

Но как же им так легко удалось ввести людей в заблуждение?

Донецк был современный, прогрессивный город. Но сила российских СМИ слишком велика. Начали, кстати, с захвата телевышек и отключения украинских каналов. Теперь там нет нашей информации вообще никакой. А если вы посмотрите несколько дней «Россия 24» или другой подобный канал, то поймете, как сложно не поддаться той информационной пропаганде, которую они транслируют. Смотришь, понимаешь, что это вранье, но через какое-то время начинаешь верить. У них система пропаганды настолько хорошо отработана, что люди становятся абсолютно зомбированные. Люди в Донецке изменились совершенно, у меня там много друзей и знакомых и я их не узнаю. Обстреляли Пески – Украина стреляет, обстреляли Докучаевск – Украина, самолет Малайзийский – тоже наши сбили. Люди в это искренне верят, несмотря на то, что это абсурд и маразм. Верят, что украинские фашисты придут и будут их вырезать, потому что так говорят по российскому телевидению. Причем чем невероятнее ложь, чем менее она правдоподобна – тем больше в нее верят. Вся Россия лежит на этой игле зомбирования. Не удивительно, что и Донбасс лег.

Как считаете, могли украинские власти предотвратить это на начальном этапе?

А у нас просто не было на тот момент властей. У нас не было президента, и даже армии не было.

А сейчас какой выход из ситуации по-вашему мнению?

Я считаю, что на уступки идти нельзя, но вести переговоры нужно. В том числе, при помощи посредников из Европы и США.

А с кем же разговаривать? С наемниками?

Конечно, нет. Только с первым лицом, с Путиным, с тем, кто эту кашу заварил. Никто больше не способен эту проблему решить. Команда должна быть от него. Но, к сожалению, сейчас он в неадеквате и его поведение очень сложно прогнозировать. Хотя я не думаю, что он решится на полномасштабное вторжение.

Владимир Константинов, ранее возглавлявший Верховный Совет АР Крым, весной текущего года фактически содействовал аннексии Крыма Россией. До ухода в политику Константинов возглавлял стройкомпанию «Консоль». Были ли Вы знакомы с ним и знаете ли, как он докатился до такой жизни?

Да, мы были знакомы. Я с ним познакомился еще, когда он был на гребне волны, когда его компания развивалась. Тогда он был вполне адекватным и логичным человеком. Но потом, мне кажется, что он не смог пройти медные трубы, начал верить в то, что он непревзойденный и неуязвимый, что владеет своей судьбой и судьбами других людей. В конце концов, просто потерял чувство реальности. Он оказался в ситуации, когда был должен больше миллиарда гривень. Он выводил из компании деньги, были сумасшедшие нарушения. Они брали авансы, деньги тратились, а дома не строились. И когда пришли россияне – они знали, на какие слабые места надавить.

То есть, все его решения, связанные с аннексией Крыма, были связаны с его бизнес деятельностью?

Абсолютно в этом уверен. Еще раз повторюсь. Они находят те слабые точки, на которые можно надавить. Он был известной личностью, его знал на полуострове каждый. А финансовая ситуация у него была очень сложная. Они его финансы вытянули, но приобрели его душу. Может он этим и не был доволен. Но попав в порочный круг, выбраться уже невозможно.

Возвращаясь к деятельности компании «Герц», в Крыму у Вас нет никаких активов?

В Крыму мы закончили все проекты до аннексии. Последнее, что мы там строили это гостиницу Radisson. Мы успели его достроить, отдали ключи, а с нами полностью рассчитались. В общем, по Крыму конкретно наша компания ничего не потеряла.

Какие проекты компания реализует на сегодняшний день?

Строим в Киевской области, в Донецкой и в Полтаве. Конкретнее о проектах говорить не могу, потому что это нужно согласовывать с заказчиками. А вообще у нас сильно упали объемы. Сейчас работаем с «Ашаном» и некоторыми мелкими объектами по сельскому хозяйству. В целом работаем всего на 15-20% от своих мощностей.

По данным Госстата, объемы строительства в 2014 году упали по всей стране - почти на 22%, до 50,2 млрд грн. Как Вы считаете, продолжится ли снижение в текущем году?

Думаю да, поскольку строительная отрасль одной из первых реагирует на негативные тенденции в экономике. Мировые рейтинговые агентства прогнозируют Украине падение ВВП на уровне 3-5%. При реализации такого сценария я ожидаю сокращения объемов строительных работ в пределах 15-25% по сравнению с 2014 годом.

По итогам 2014 года небольшой рост объемов строительства был зафиксирован лишь в жилом сегменте. Как обстоят дела с продажей жилья, чувствуется ли снижение спроса?

На рынке жилой недвижимости ситуация неоднозначная. С одной стороны, в условиях девальвации гривни и недоверия к банковской системе, население интересуется покупкой жилья, но, как правило, это недорогой сегмент. На сегодняшний день дорогостоящее жилье практически не покупается. К тому же, жилая недвижимость обладает крайне эластичным спросом – при росте цен в 1,5-2 раза, спрос может снизиться в разы, что мы сейчас и наблюдаем. По идее, населению логично было бы вкладывать деньги в жилье с целью их сбережения, что также стимулировало бы развитие строительного рынка и экономики в целом. Однако с учетом войны в стране многие предпочитают попридержать свои сбережения на «черный день».

В сложившейся ситуации на реализации каких проектов лучше сосредоточиться стройкомпаниям?

На сегодняшний день большинству компаний остается достраивать существующие проекты, ведь привлечь средства на реализацию новых практически нереально. Бизнес и деньги любят тишину, поэтому пока на Донбассе продолжаются бои и существует хотя бы теоретическая вероятность полномасштабного вторжения России, - инвесторов не будет. В условиях отсутствия инвесторов и банковского кредитования источником финансирования мог бы быть государственный бюджет и какие-то правительственные программы, предусматривающие модернизацию инфраструктуры или жилое строительство. Однако все мы понимаем, что возможности государства сейчас минимальны и есть более важные направления, нуждающиеся в значительных финансовых средствах.

Как считаете, когда можно ожидать восстановления строительного рынка в Украине?

Не ранее 2017 года. Мы все надеемся, что в 2016 году произойдет некая стабилизация, а 2017 – положительные сдвиги. Вообще прогнозировать довольно сложно, но я глубоко убежден, что как только стабилизируется ситуация с нашим северо-восточным соседом, то в страну пойдут инвестиции. Ведь свободных денег во всем мире достаточно. Более того, я убежден, что Украина может стать финансовым раем начиная с 2017 года и по 2025 год. По моим оценкам, в этот период инвестиции в Украину будут измеряться не десятками, а сотнями миллиардов долларов.

Однако до начала боевых действий зарубежные инвесторы не спешили вкладывать в Украину…

Вы правы, и на это было множество причин, среди которых чрезмерная бюрократизация и масштабная коррупция. К примеру, в строительной сфере у нас очень сложная и коррупционная процедура получения права на земельные участки. То же самое можно сказать и о процедуре подключения к инженерным сетям. В Конфедерации строителей мы пытались инициировать ее изменение еще в 2013 году, однако тогда свои интересы пролоббировали монополисты природных ресурсов. Сейчас будем работать с новой властью, чтобы изменить эту систему. Также будем настаивать на сокращении сроков землеотвода. По оценкам конфедерации сроки можно сократить в 3 раза за счет отмены процедуры получения проекта землеустройства при наличии зонинга территорий, утвержденного местными органами власти.

После прихода к власти правительство Яценюка приостановило реализацию государственных жилищных программ. Это было вынужденное решение?

Решение вполне понятное – в бюджете просто нет денег. А те что есть, идут на более важные вещи. Например – переоснащение армии.

Однако Госфонд содействия молодежному строительству реализующему ряд программ, уверяют, что выделяемые деньги быстро возвращаются в госбюджет в виде налогов и стимулируют экономику за счет привлечения средств от населения…

Это блеф. Судите сами: за счет выделение 200 млн грн из бюджета удастся построить лишь 2 дома на всю страну. Разве это серьезно? Нам нужно 10 млрд грн. Мы в конфедерации считали, что от 2 до 4 млрд грн нужно было когда доллар стоил 8 грн. Сейчас, когда он уже больше 16, то для того чтобы нормально эти программы запустить нужно в бюджет включать минимум 4-6 млрд грн. Но сейчас таких денег в бюджете нет.

В то же время, недавно появилась информация, что правительство разрабатывает программу арендного жилья. Вам известны детали данной программы?

Насколько мне известно, в Минрегионе сейчас есть разные идеи по поводу этой программы, но опять же, под нее должен быть заказчик. И здесь есть только 2 варианта – заказчиком выступает или государство или частный инвестор, который дает средства, строит доходные дома и люди, не покупая это жилье, арендуют его. Такие программы довольно распространены по всему миру. По сути, когда стабильно работает экономика государства и можно планировать свой доход, тогда о такой программе можно вести речь. Однако сейчас, на базе того что есть в стране – реализация такой программы просто нереальна. Более того, я считаю, что данная программа как минимум до 2017 года просто не актуальна. Хотя в возобновлении жилищных программ во многом заинтересованы и жилые застройщики, ведь участие в этих программах им выгодно.

В последнее время много говорят о восстановлении Донбасса после войны. Можете ли Вы оценить объем средств, который для этого необходим и намерена ли компания «Герц» учавствовать в проектах по восстановлению региона?

В данный момент оценить объем средств крайне сложно. Но понятно, что это огромные деньги. Только восстановление донецкого аэропорта обойдется минимум в 500 млн долл. По всему региону в целом существуют разные оценки – от 2 до 10 млрд долл. И в условиях продолжающихся боевых действий объем необходимых инвестиций может вырасти в разы. «Герц» готов участвовать в восстановлении, но совершенно ясно, что говорить о каких-либо условиях пока рано. Однако уже сейчас Украина должна создавать фонды восстановления. Причем эти фонды должны контролировать не чиновники, а общественные организации. Потому что если чиновник будет контролировать какой-то фонд, у него всегда будет соблазн переполовинить его. Доноры фонда и инвесторы должны входить в наблюдательные советы этих фондов, и по заявкам местных властей принимать решения - куда именно направить средства. При реализации такой схемы деньги не будут разворовываться, а будут идти на наиболее важные для региона проекты.

Как считаете, справляется ли правительство с программой помощи переселенцам с востока?

Считаю, что нет. Есть отдельные моменты, но цельной и действенной программы у правительства нет. Дело в том, что большинство переселенцев уже не вернутся на Донбасс. Вернется максимум 20%. Остальных переселенцев нужно обеспечивать в первую очередь не жильем, а работой. Должна быть комплексная программа.

Но ведь правительственная программа компенсаций стоимости аренды жилья, как раз и предполагает, что благодаря такой схеме переселенцы смогут снимать жилье там, где есть работа, разве нет?

Компенсация могла бы быть хорошим механизмом. Но проблема в отношении к переселенцам с востока. К ним огромное недоверие. На работу им устроиться очень сложно, так как их просто не хотят брать. Думаю, что именно эту проблему правительству нужно решать в первую очередь, а не обеспечивать их жильем или компенсацией на съем жилья.

Вместе с партией «УДАР» к власти в столице пришло немало участников строительной отрасли. Наиболее известный из них – глава компании «К.А.Н. Девелопмент» Игорь Никонов, ныне являющийся первым заместителем председателя КГГА. Существуют опасения, что целью экспансии строителей в органы власти являются лишь бизнес интересы…

Ну, в голову залезть ведь никому нельзя. А на словах все идут ради города и ради людей. Но зная Никонова, я скажу, что он шел не ради своих интересов. А всех остальных я не знаю. Но думаю, что есть и такие, кто пришел в Киевсовет, чтобы зарабатывать. В целом же я считая, что в местных органах власти точно не должно быть политиков. Должны быть хозяйственники и профессионалы. Они должны понимать проблемы города и пути их устранения. Вот это функции городской администрации. Тот же Никонов должен оторваться от своей компании. Его компанией теперь должен быть город. Он должен нести идеи как обустроить город и как сделать его лучше. Никонов грамотный человек. Думаю, он знает, что нужно делать и будет это делать.

В последние годы в Киеве участились случаи протестов против застройки. При этом многие стройкомпании зачастую называют такие протесты заказными. Как на самом деле обстоят дела?

Отвечу так: 2005 год принес нам не только демократию, тогда же у нас появилась профессия – «протестующие». Но эта профессия связана не с развитием, а с деструктивом. Люди, которые не умеют зарабатывать по-другому, стоят на учете определенных структур, у которых есть список из 3, 4, 5 тыс. человек. Этих людей можно быстро собрать, заплатив им от 100 грн и больше. Так вот в строительстве бывают 2 вида проплаченных митингов: или заказ от конкурента, или простое вымогательство. Среди таких вымогателей и криминалитет и бывшие работники правоохранительных органов. Они ищут слабаков, которые испугаются и заплатят. У них эта схема очень хорошо выстроена и поймать их на этом очень непросто. Мы работали и с прокуратурой Киева и с милицией – безрезультатно.

Неужели все митинги заказные, а сами строители белые и пушистые?

Нет, конечно. Но если застройщик не исполняет закон, дает взятки за разрешения на стройку и хочет строить там, где нельзя - это одно. Но если технически все сделано правильно, если ты прошел все законные этапы, не нарушаешь никаких норм и правил, то хочу-не хочу здесь не должно работать. В демократическом обществе на первом месте должно быть верховенство права, а не уличные протесты.