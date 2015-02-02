Яценюк хочет достроить готовые на 80% дома для размещения переселенцев

Премьер-министр Арсений Яценюк поручил провести инвентаризацию всех объектов недвижимости, готовность строительства которых составляет выше 80%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил во время выездного заседания Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям сегодня в Запорожье.

“По всем областям я даю указание провести инвентаризацию всех объектов недвижимости, находящиеся в стадии готовности строительства выше 80%. После этого в Минрегионстрой подать сводные данные о том, какая стоимость строительства и сроки достройки таких объектов. Далее после этого нужно принять программу, с одной стороны, по финансированию достройки этих объектов для размещения временно переселенных лиц. Мы подумаем вместе с банковским сектором, как решить вопрос финансирования и выдачу долгосрочного кредита”, - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что на сегодняшний день уже около 1 миллиона людей зарегистрированы как временно перемещенные лица.