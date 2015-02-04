Строительство в Украине за год подорожало почти на 10%

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в 2014 году по сравнению с 2013 годом выросли на 9,5%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, повышение цен на СМР наблюдалось во всех сферах строительства. По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства транспортных сооружений и других инженерных сооружений – на 12,3% и 14,4% соответственно. А менее всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства жилых зданий – на 6,9%.

При этом стоимость СМР в декабре 2014 года по сравнению с ноябрем выросла на 1,5% (в ноябре снижение по отношению к октябрю составило 1,8%).

В Госстате отметили, что наибольший рост на СМР в декабре зафиксирован в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – 2,7%. Наименьший рост цен на СМР в декабре по отношению к ноябрю наблюдался в строительстве транспортных, а также комплексных промышленных сооружений – 1,2%.

Как сообщал УНИАН, цены на строительно-монтажные работы в Украине, по данным Госстата, в 2013 году выросли на 5,6% по сравнению с 2012 годом. В 2012 году стоимость строительно-монтажных работ в стране выросла на 12,6% по сравнению с 2011 годом.