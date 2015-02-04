Покупателям квартир рекомендуют проверять наличие разрешений у застройщиков

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (Госархстройинспекция) рекомендует гражданам проверять в ведомстве наличие разрешений на строительство у застройщиков, чтобы не пострадать от действий мошенников.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Госархстройинспекции, об этом сказал глава ведомства Максим Мартынюк.

«Чтобы не стать жертвами мошенников, рекомендую предварительно обращаться в Госархстройинспекцию и проверять у застройщика разрешения на строительство определенного объекта. Это можно проверить самостоятельно через открытый Реестр разрешительных документов или обратившись в Госархстройинспекцию за консультацией», - цитирует Мартынюка пресс-служба.

Он также отметил, что покупая жилье по цене существенно ниже рыночной, надо быть особенно осторожным, ведь за этой дешевизной также зачастую скрываются мошенники. Поэтому вложив деньги в такое строительство, есть риск потерять все сбережения, а квартиры так и не получить.

Читайте такжеЯценюк хочет достроить готовые на 80% дома для размещения переселенцевКак сообщал УНИАН, в конце января сотрудники правоохранительных органов остановили строительство в Киеве четырех жилых комплексов и изъяли строительную технику из-за отсутствия у застройщиков разрешительной документации. Так, правоохранители остановили строительство жилых комплексов «Жемчужина Троещины», «Сосновый бор», «Восточные ворота» и «Мозаика».