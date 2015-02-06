Государству возвращены разворованные командой Януковича земли на миллиард гривень - Ярема

В банках Украины арестованы вклады и ценные бумаги на сумму более 6 млрд грн и 2 млрд долларов США.

Об этом во время выступления в Верховной Раде рассказал генпрокурор Виталий Ярема, пишет Украинская правда.

"Арестованное движимое и недвижимое имущество высокопоставленных чиновников, в том числе земельные участки, дома, нежилые помещения, автомобили, десятки килограммов золота и изделия из драгоценных металлов", - добавил он.

По словам Яремы, государству уже возвращено более 500 га разворованных Януковичем и его сторонниками земель стоимостью около 1 млрд гривен, в том числе - Межигорье и Сухолучье.

"В целом в прошлом году возвращено и предупреждено изъятия более 97 тысяч га земель на сумму свыше 7 млрд грн. Прекращено незаконное пользование 15 тысячами гектаров охотничьих угодий "Укрмістобудпроектом", который связывали с семьей Пшонки. В производстве судов находятся иски о возвращении земель на сумму свыше 2 млрд гривен", - сказал прокурор.

Читайте такжеГенпрокурор объяснил, почему Левочкин и другие соратники Януковича спокойно сидят в РадеЗа совершение преступлений против участников Евромайдана, добавил Ярема, прокуратурой привлечены к ответственности руководителя облсовета, двух руководителей облгосадминистраций, одного прокурора области, семь руководителей территориальных подразделений органов внутренних дел, 50 работников милиции различных уровней, а также 12 "титушек".

Кроме того, расследуются факты незаконного привлечения к ответственности активистов Євромайдану, в частности - автомайдановцев.

Также Ярема рассказал об экономических преступлениях бывших высших чиновников.

В частности, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, по его словам создал систему частных предприятий, которые через цепь фиктивных хозяйственных операций уклонились от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму свыше 6,1 млрд грн.

Бывшим руководством "Укртелекомому", Государственной службы спецсвязи и защиты информации при участии Януковича, Азарова и министра финансов Юрия Колобова, по его словам, осуществлена растрату государственных средств на сумму 220 млн грн.

Экс-глава Нацбанка и вице-премьер Сергей Арбузов, добавил Ярема, растратил 120 млн грн.

"Так называемый бизнесмен (Сергей) Курченко по сговору с одним из бывших руководителей Нацбанка, которому объявлено подозрение, завладел государственными средствами на сумму свыше 2 млрд грн", - сообщил он.

По словам Яремы, доказательства преступлений бывших чиновников уже направлены в Гаагский трибунал и ЕС.