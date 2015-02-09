В Украине утвердили нацстандарт проведения термомодернизации жилых домов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) утвердило национальный стандарт «Руководство по выполнению термомодернизации жилых домов», направленный на внедрение единых подходов при комплексной термомодернизации жилья, его реконструкции и капитальном ремонте.

Как сообщила пресс-служба Минрегиона со ссылкой на департамент систем жизнеобеспечения и жилищной политики министерства, данный нацстандарт вступит в силу с 1 октября 2015 года.

Согласно сообщению, документ направлен на установление перечня и порядка проведения работ по комплексной термомодернизации жилых домов, установление перечня и требований к документации, а также предоставления общей помощи архитекторам, проектировщикам и организациям, выполняющим работы по комплексной термомодернизации. Кроме того, нацстандарт устанавливает требования к организациям, которые выполняют капремонт и реконструкцию зданий, работы по утеплению, а также ремонт и реконструкцию инженерных сетей и другое.

В Минрегионе также отметили, что внедрение стандарта направлено на экономию энергоресурсов за счет уменьшения энергозатрат в жилом фонде, а также увеличение сроков эксплуатации зданий.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минрегиона, потребление и потери тепловой энергии в большинстве многоквартирных домов в Украине в 3-3,5 раза превышают европейские стандарты потребления. При этом, по оценкам Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, на модернизацию жилого фонда Украины до 2020 года необходимо около 1 трлн грн. В то же время, по расчетам Института газа Национальной академии наук (НАН), сокращение потерь тепловой энергии в Украине вследствие теплосанации зданий может составить порядка 41%. В денежном эквиваленте экономия бюджетных средств оценивается на уровне 150-600 млрд грн.