Доходность гостиниц Киева в 2014 году снизилась на 40%

Такие данные содержатся в обзоре рынка гостиничной недвижимости Киева, составленном экспертами украинского подразделения консалтинговой компании Colliers International.

По данным аналитиков, в прошлом году отели всех категорий в Киеве ощутили снижение туристической и бизнес-активности, что негативно отразилось на показателях их операционной деятельности. В 2014 году заполняемость столичных отелей в среднем снизилась с 55% на начало года до уровня около 30% на конец года.

«Вследствие нестабильной экономической и политической ситуации в Украине и напряженных отношений с Россией, туристы из России, ранее составлявшие значительную часть турпотока, свели количество деловых и туристических поездок в нашу страну к минимуму. В то же время, существенно сократилось число посетителей отелей как из других стран, так и других регионов Украины», - цитирует пресс-служба управляющего директора Colliers International (Украина) Александр Носаченко.

По его словам, в таких условиях отельеры сосредоточили свое внимание на оптимизации своих операционных затрат. По данным Colliers, наиболее финансово устойчивыми оказались гостиницы, стоимость номеров которых привязана к иностранной валюте (доллару или евро).

Преимущественно это гостиницы категории «5 звезд» и качественные гостиницы категории «4 звезды». При этом доходность самих отелей снизилась на 40% и коснулась всех категорий», - подчеркнули в компании.

При этом, запрашиваемая стоимость номера в евро по состоянию на конец 2014 года по сравнению с началом года в отелях категории «5 звезд» практически не изменилась (348 евро), а в отелях категории «4 звезды» и категории «3 звезды» понизилась на 35% и 39%, до 112 евро и 56 евро соответственно.

В то же время, по информации Colliers International, фактическая средняя стоимость номеров была ниже заявленной стоимости приблизительно в 2-3 раза за счет действия скидок и различных программ лояльности.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании UTG, в 2013 году доходность номеров в гостиницах Киева снизилась на 10% по сравнению с 2012 годом. По мнению старшего аналитика департамента стратегического консалтинга UTG Константина Олейника, причиной снижения доходности в 2013 году был большой объем ввода в эксплуатацию гостиниц в Киеве к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Это привело к ужесточение конкуренции на рынке гостиничной недвижимости столицы, снижению заполняемости, уменьшению цен в отелях и, как следствие, падению доходности.

Справка УНИАН. Colliers International – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников, работающих в примерно 300 офисах в более чем 61 стране мира, в том числе на территории СНГ и стран Балтии.

Представительство Collіers Іnternatіonal в Украине работает с 1997 года в Киеве.