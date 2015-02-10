Эксперты прогнозируют подорожание «первички» Киева еще на 10-15%

Стоимость жилья на первичном рынке недвижимости Киева в 2015 году продолжит расти из-за увеличения цен на стройматериалы, инженерные системы и строительно-монтажные работы, прогнозируемый рост по итогам первого квартала 2015 года составит 10-15%.

Соответствующий прогноз содержится в обзоре рынка первичной недвижимости Киева, составленном консалтинговой компанией City Development Solution (CDS).

«Рост гривневых цен, наблюдаемый в течение всего 2014 года, продолжится и в 2015 г., что обусловлено ростом стоимости строительно-монтажных работ, материалов и инженерных систем. Прогнозируемый рост по итогам I квартала 2015 г. – 10-15%», - говорится в обзоре.

При этом, по мнению аналитиков, ценовая политика застройщиков в следующем году будет довольно гибкой, что будет выражаться в условиях приобретения. В частности - дисконтах, стимулирующих к большей сумме первого взноса, условиям и периоду рассрочки, фиксации курса доллара и прочее. В то же время, наибольшим спросом в 2015 году, по прогнозам CDS, будут пользоваться бюджетные квартиры стоимостью до 800 тыс. грн, на которые придется 2/3 всего объема сделок.

Эксперты также прогнозируют, что в условиях экономической и политической нестабильности в Украине объем нового предложения на «первичке» столицы, а также количество сделок в 2015 году продолжат снижение.

«Существенного расширения предложения в 2015 году не предвидится. В нынешних условиях шансы выйти на рынок имеют те проекты, где инвестор может профинансировать, как минимум 30-40% строительства за счет собственных или привлеченных средств. Объем нового предложения сократится на 30% по отношению к 2014 году», - подчеркнули эксперты CDS.

Кроме того, они отметили, что рынок первичной жилой недвижимости в условиях курсовой нестабильности продолжит постепенно «переходить» на ценообразование в гривне. По данным компании, к концу 2014 года на «первичке» столицы уже 79% всего предложения было номинировано в гривне.

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Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», за 2014 год стоимость квартир на «первичке» столицы из-за девальвации национальной валюты, а также подорожания стройматериалов и горючего выросла на 23,6% - до 16 480 грн/кв. м.