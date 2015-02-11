Рада не смогла преодолеть вето президента на закон о запрещении принудительного взыскания жилья

Верховная Рада отклонила Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" относительно усиления защиты прав заемщиков" (№ 1610).

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали лишь 14 из 204 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Также парламент не смог преодолеть вето президента Украины на данный закон. За данное решение проголосовали лишь 129 из 214 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Это означает, что не принято никакого решения и закон считается отклоненным.

На заседании парламента лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что много народных депутатов «вытащили карточки (карточки для голосования - УНИАН) и слиняли из зала».

Он обратил внимание на то, что в сессионном зале нет даже 226 народных депутатов - минимального количества для участия в голосовании.

Закон был принят 28 декабря 2014 года, но ветирован президентом.

Как сказано в выводах, законом предлагалось уточнить, что запрещение принудительного взыскания в бесспорном порядке недвижимого жилого имущества, которое считается предметом залога согласно статье 4 Закона "О залоге" и/или предметом ипотеки согласно статье 5 Закона "Об ипотеке", если такое имущество выступает в качестве обеспечения обязательств гражданина Украины (заемщика или имущественного поручителя) за потребительскими кредитами, предоставленными ему кредитными учреждениями - резидентами Украины в иностранной валюте и иного имущества (имущественных прав), которое в соответствии с законодательством или кредитного договора подлежит взысканию с такого заемщика, распространяется и на случаи принудительного взыскания такого имущества по исполнительной надписи нотариуса.

Кроме того, предлагалось установить, что требование относительно запрета кредитным учреждениям осуществлять уступку (продажу, передачу) задолженности или долга по потребительским кредитам, предоставленным гражданам Украины и кредитными учреждениями - резидентами Украины в иностранной валюте, не распространяется на банки, отнесенные к категории неплатежеспособных и относительно которых осуществляются процедуры вывода с рынка согласно Закону "О системе гарантирования вкладов физических лиц" в части уступки (продажи, передачи) задолженности или долга на пользу (в собственность) другого лица (предлагаемая редакция пункта 7 Закона "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте").

В выводах президента к закону сказано, что он «не решает проблемы граждан (заемщиков или имущественных поручителей) по потребительским кредитам, предоставляемым им кредитными учреждениями - резидентами Украины в иностранной валюте, поскольку законом лишь предлагается уточнить существующий механизм запрета на взыскание имущества таких граждан, а не комплексно решить проблему по погашению валютных кредитов. Такие заемщики вследствие девальвации национальной валюты не имеют возможности обслуживать свою кредитную задолженность, объем которой изменяется в соответствии с колебаниями валютного обменного курса».

«Таким образом, рассматриваемый закон лишь фактически откладывает решение проблемы погашения банковских кредитов в иностранной валюте на неопределенный срок, оставив заемщика сам на сам с растущим за нынешних условий долгом», - говорится в выводах.

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В выводах сказано: «Итак, отсутствие комплексного урегулирования вопроса погашения задолженности граждан (заемщиков или имущественных поручителей) по потребительским кредитам, предоставляемым им кредитными учреждениями - резидентами Украины в иностранной валюте, приводит к стойкому ухудшению ситуации в банковской системе, снижению ее ликвидности, а также дальнейшему обнищанию населения и увеличение социальной напряженности».

Президент предлагал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" относительно усиления защиты прав заемщиков" отклонить.