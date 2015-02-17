ЖК «МОНАКО» - собственное княжество в центре Львова

Жилой комплекс «Монако» от строительной корпорации «Риэл» - это жилье, которое поражает своей изысканностью, привлекает магнетизмом и уникальностью. Для обеспечения лучших условий проживания в комплексе класса люкс во львовском «Монако» запланировано всего 15 квартир. Следует заметить, что эти апартаменты на 100% подтверждают статус обладателя, ведь не зря комплекс назван одной из самых маленьких (по раз меру) стран мира, такой желанной и долгожданной для проживания.

ЖК «Монако» представляет собой модерновый пятиэтажный дом с мансардой в сердце исторического Львова со всеми удобствами и инновационными технологиями энергосбережения. Квартиры имеют удобную планировку внутреннего пространства и соответствуют современным требованиям.

Новостройка расположена в историческом центре города, поэтому ощутить все преимущества жизни в «Монако» будет очень просто. Развитая инфраструктура и все необходимое для уютного и удобного проживания находится рядом. Например, делать закупки будущие жители апартаментов смогут в ТЦ «ForumLviv» и «Магнус», на городских рынках «Добробут» и «Краковский», отдыхать с детьми на детской площадке, культурно проводить досуг в Театре оперы и балета, а в случае необходимости получать качественную врачебную помощь в Медицинском центре Святой Параскевы.

Важная особенность жилого комплекса «Монако» - ограниченное количество квартир, премиальное качество и архитектурная ценность проекта.Строительство объекта начато в I квартале 2015 и продлится до второго квартала 2016 года. Лучшего подарка для себя и своих родных не найти! Не медлите, покупайте квартиру в «Монако» уже сегодня, ведь Вы достойны качественной жизни и достойного жилья!

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