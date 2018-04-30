Эксперт: "Украина выйдет на энергонезависимость, если устранит лоббистов России"

Кабинет министров Украины утвердил меморандум о сотрудничестве с ключевым кредитором – Международным валютным фондом - сроком на 4 года с использованием механизма расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. Новая программа сотрудничества предусматривает ряд крайне важных для экономики, но, к сожалению, не популярных мер, в том числе, повышение тарифов для населения.

Стоимость закупки газа «Нафтогазом» и цена продажи его для предоставления жилищно-коммунальных услуг населению отличаются в разы. Государство покрывает разрыв из бюджета, дефицит которого увеличивается, а, значит, растут проблемы во всех отраслях экономики. При этом «Нафтогаз», главный игрок отечественного энергорынка и лакмус нашей энергосистемы, - практически банкрот. Дыра в его смете перевалила за 100 млрд грн, превысив дефицит госказны. Новая программа сотрудничества с МВФ должна вывести НАК на бездефицитность уже к 2017 году, при параллельном увеличении тарифов. Чтобы снизить давление этой реформы, МВФ в 2015 году выделит 12,5 млрд грн на компенсацию потерь малообеспеченным слоям населения.

О том, как должны разрабатываться тарифы, что мешает навести порядок в этой сфере, а также о «серых» схемах теплокоммунэнерго, газовых махинациях и возможности перевести ЖКХ на электроэнергию в интервью УНИАН рассказал директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

Повышение тарифов для населения – это верное решение или вынужденный шаг для продолжения сотрудничества с МВФ?

Вопрос намного сложнее, чем повышать или не повышать. Однозначного ответа нет. Есть смысл повышать, когда есть эффективные механизмы защиты населения, а, главное, когда нет воровства. А у нас – грабеж средь бела дня.

Что вы имеете в виду?

Я имею в виду сразу несколько каналов откровенного воровства. В Украине две цены на газ – для населения 1 300 гривен, предприятий и бизнеса – около 6 тысяч гривен. К примеру, Киевэнерго – покупает газ для населения и заявляет, что отпускает 99% своей продукции населению, а всего 1% - бюджетникам. А дальше продает, как хочет, его никто не может проконтролировать.

Почему?

Да потому что у Киевэнерго всего 1/3 тепла и 1/3 горячей воды отпускаются по счетчикам, а все остальное – по бумажке. То есть, один из участников операции делает заявку на определенный объем, а другой – на такой же бумаге указывает, сколько поставил. А сколько на самом деле, никто не знает. Вот это и есть грабеж. Когда вы покупаете колбасу, но ее не взвешивают на весах, это – обман. Такой обман происходит в масштабах всей страны, на каждом предприятии теплокоммунэнерго. И никто за это не несет ответственности.

Еще один обман – формирование тарифов по затратному принципу. То есть, предприятию выгодно не снижать себестоимость продукции, как это делается в цивилизованной экономике, а, наоборот, повышать. Потому что уже заложен процент прибыли. И чем больше затраты предприятия, тем больше прибыль.

Следующая афера – монополистам невыгодно, чтобы население экономило. Им выгодно, чтобы население все больше и больше потребляло. Для них это – прибыль.

Если все перечисленные факторы мы не учтем, то говорить о том, что мы будем повышать тарифы, нет смысла. Мы просто будем накачивать карманы олигархам – Ахметову и иже с ним.

Вы входили в рабочую группу по разработке тарифов в Киеве. Это вопрос поднимали?

Это была рабочая группа, которую организовал из числа депутатов и экспертов мэр столицы Кличко для проверки правильности установления тарифов. Мы около трех месяцев работали, встречались раз в неделю. Требовали необходимую документацию, справки и так далее. У Киевэнерго в документах, в том числе бухгалтерских, все концы с концами сходятся - бумажки они «гоняют» правильно. Но сколько реально компания отпускает тепла, непонятно, так как нет счетчиков учета.

Установить счетчики проблема?

Установить можно, но Киевэнерго это невыгодно, потому что будет четко известно, сколько ушло тепла с котельной, сколько пришло в дом, сколько потерялось в сетях. Сейчас Киевэнерго на потери в сетях закладывает 18%. А вдруг окажется, что это всего 8%? Тогда компания вынуждена будет понижать тариф, то есть, терять свою прибыль. Кто это допустит?

Но разве нельзя решить вопрос установления счетчиков для контроля энергоресурсов на государственном уровне – просто обязать компании это сделать?

Если бы я был министром, или главой Нацкомиссии в этой сфере, то так бы и сделал. Дело в том, что данные чиновники являются лоббистами олигархов-коммунальщиков. Я пару месяцев назад, когда стали приходить киевлянам идиотские платежки, в которых указывалось по 18, 16, 12 кубов холодной воды на человека, написал очень короткое изменение в пункт 11 постановления №630 «Правила предоставления жилищно-коммунальных услуг». Я предложил обязать предприятия теплокоммунэнерго установить на всех многоквартирных домах счетчики тепла, а во всех квартирах – счетчики холодной и горячей воды. Все было передано лично первому заместителю министра Минрегиона. Он мне отписал, что направил предложение заму по вопросам ЖКХ Андрею Белоусову. И дальше все «утонуло».

Вероятно, нет средств на реализацию вашего предложения?

Как это нет средств? Платежи населения – очень надежный источник. Это не рискованный бизнес, где может выгореть, а, может, и нет. За последние десять лет уровень платежей населения составляет 96-98%. Самый низкий – 92% - был в 2006 году. И в этом году упал – 92,4%, но это - по вполне объяснимым причинам. То есть, платежи населения являются очень надежным источником погашения кредита. Предприятие берет заем на установку счетчиков, закладывает погашение кредита в тариф, что составит для вас не более гривни в месяц, но зато у вас будет стоять счетчик, и вы сэкономите. Сейчас в домах, где стоят счетчики, люди платят по 4-5 гривен за отопление квадратного метра, а где их нет – 9,22 грн. Чтобы поставить счетчики, не нужно ни много ума, ни много денег. Да и МВФ на блюдечке с голубой каемкой сам даст на это средства, если объясним.

Считаете, что мы неправильно ведем диалог с Фондом?

Мы и правительство, как говорится, - две большие разницы. Если бы мы вели диалог с МВФ, то рассказали бы, что можно сделать. Правительство, видимо, не заинтересовано. Народ верит, что МВФ нас принуждает поднять тарифы. Это – обман, манипуляция. В чем сила европейской цивилизации? Там есть гражданское общество, независимые институты, в том числе, экспертов, поэтому там таких манипуляций нет.

Вы упомянули о расчетах населения за услуги ЖКХ. Повышение тарифов отразится на платежах?

Уровень платежей населения будет падать. Рыночная экономика все же работает, спрос и цена сильно взаимосвязаны. Вот если бы были механизмы принуждения – отключения от тепла, воды - то людей можно было бы заставить. Положили бы зубы на полку, но платили. Но у нас таких механизмов нет. Последние три месяца уровень платежей по Украине был следующим: в октябре - 73%, в ноябре – чуть больше 59%, в декабре, так как конец года, – поднялся до 80%. И это тот индикатор, который показывает, что народ не может платить. А еще вернее – индикатор правильности тарифов.

Нельзя просто брать и повышать тарифы. Люди перестанут платить, или откажутся от услуг. Будут в батареи втыкать «теплогрейки», или что-нибудь другое придумают, сейчас таких «идей» масса. Начнется хаос, система будет разбалансирована. А механизм социальной защиты - и вовсе отдельная тема.

Премьер Яценюк заявил, что Кабмин, в рамках новой программы сотрудничества с МВФ, выделит в этом году 12,5 млрд грн на компенсацию тарифов для населения…

Он уже много чего говорил. К примеру, что у нас 20 миллионов украинцев будут получать субсидии, то есть, почти половина населения. А в прошлом году показатель составил 6,8% - меньше, чем в 2013 году.

А в чем проблема: люди не хотят оформлять, или это сложно сделать?

Механизм начисления и получения субсидий очень жесткий и неэффективный. Чем больше доход семьи, тем больше она будет оплачивать процент при начислении. И люди психологически разуверились в этом механизме – в виде субсидии начисляются копейки, ради которых нужно собирать справки, возиться с ними.

К примеру, осенью прошлого года Кабмин принял постановление №409, которым ввел единые по всей стране нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг при оформлении субсидии. Это - 2,4 куба холодной воды, 1,6 – горячей и тепло по площади: начиная с 38 метров на одного человека и дальше. Что получается в реальности? Например, в Киеве норматив холодной воды – 5,5 куба. То есть, при оформлении субсидии вам ее насчитывают на 2,4 куба воды, а реальная платежка придет на 5 кубов. То есть, за 3 куба вы будете платить по полной программе. Точно также с горячей водой: в Киеве 3,5 куба - норма, а субсидию оформят на 1,6 куба, то есть, 2 куба будете оплачивать полностью. Что касается тепла, то это – удар по голове молотком. Пенсионерам вообще не под силу платить, особенно, если квартира большая.

А, помните, во времена правления Януковича, когда состоялось первое повышение тарифов, министр ЖКХ Близнюк советовал – если нечем платить за квартиру, продай и купи себе меньшую…

Это – отмазка. Нам предлагают такое каждый раз. Но для этого нужно полностью не понимать психологию старого, «советского» человека. Как он может, прожив всю жизнь в своей квартире, куда-то переехать? Для него это – психологический надлом, стресс, или промежуточная «станция» перед кладбищем. Что касается молодежи, то и для нее это не выход. Допустим, переехали в меньшую квартиру, а потом папа найдет работу, и что? Никто на это не идет, все считают, что трудности временные. И вообще, это – принципиально неправильный подход. Социальная защита, так социальная защита, а перераспределение материальных благ – совсем иной механизм. Выживание человека из его жилья – не социальная защита.

Чиновники уже не раз заявляли, что для нужд населения нужно направлять газ собственной добычи, мол, это снизит тарифы, облегчит жизнь украинцам. В частности, на этом настаивала и обещала реализовать во времена своего премьерства Юлия Тимошенко. Но ни сама, ни все последующие власти так ничего и не сделали. Почему?

Небольшая ремарка. Лозунг Тимошенко не забыт. Президент Порошенко выдал указ №876 от 14 ноября прошлого года, которым легализовал решение Совета национальной безопасности и обороны, где пунктом 1.1 записано: правительству обеспечить использование газа для нужд населения, для обеспечения жилищно-коммунальных услуг исключительно украинской добычи. То есть, популизм продолжается.

По разным оценкам, 20 миллиардов кубов украинского газа почти достаточно для обеспечения частного сектора и многоквартирных домов, то есть, предприятий теплокоммунэнерго. Учитывая отсутствие счетчиков, считаю, что этого хватит с лихвой. Но государственное предприятие «Укргазвыдобування» добывает 80% отечественного газа, остальные скважины раскуплены олигархами, а они качают украинский дешевый газ для собственных нужд. К тому же, есть мощное лобби тех, кто не заинтересован в развитии добычи газа в Украине.

Выгоднее сидеть на газовых потоках, это делали все – и Кучма, и Ющенко, и Янукович - и направлять их себе в карман. То есть, выгоднее покупать в России и зарабатывать, чем добывать собственный газ. Это связано и с углем. У нас бурого угля полно, есть большие запасы угля так называемой газовой группы. Можно переделать котлы, рассчитанные на антрацит, на имеющийся украинский и европейский уголь. Стоит это миллион, полтора на каждый теплоблок. Это - не деньги. Кстати, южноафриканский уголь у нас тоже прекрасно сгорел. Считаю, что это (скандал вокруг поставок угля из ЮАР – УНИАН) был коррупционный ход, чтобы обрубить уголь из ЮАР, или Европы, а закупать его в России. Нас, по сути, снова хотят посадить на российскую иглу, только теперь угольную, электрическую. С одной стороны – предательство интересов Украины, с другой – бизнес-коррупционные схемы, политика чистейшей воды.

Вы вспомнили об электричестве. Реально перевести страну на электротепло?

В течение нескольких лет – реально. У нас есть Бурштынский энергоостров (общая генерация оценивается в 1950 МВт – УНИАН), но нет линий электропередач, которые бы подавали электроэнергию по Украине.

Дорого протянуть ЛЭП?

Говорить дешево или дорого – некорректно. Это стоит ровно столько, сколько стоит. Но сделать это можно было давно. В данном случае, велась сознательная политика зависимости от России. Мы можем перевести на электричество небольшие города, поселки. В больших городах есть проблема, там создан теплоэнергетический комплекс. Но если еще добавить уголь, неважно, наш или импортный, плюс увеличение собственной газодобычи, то у Украины есть масса вариантов выхода на энергетическую независимость. На все нужна политическая воля. А всех лоббистов России нужно отстранить от принятия решений, и тогда проблемы, тарифные в том числе, будут сведены к нолю.

Нана Черная (УНИАН)