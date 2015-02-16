Ввод в эксплуатацию жилья в Украине за год снизился на 13%

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине (без учета оккупированного Крыма) в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизился на 13,2% – до 9,741 млн кв. м, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, 202,7 тыс. кв. м жилья (2,1% от общего объема) введено согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Таким образом, объем принятого в эксплуатацию жилья за 2014 год без учета жилья, принятого в соответствии с данным порядком, увеличился на 15,9% по сравнению с 2013 годом – до 9,539 млн кв. м.

В частности, в городских населенных пунктах в 2014 году введено в эксплуатацию 6,645 млн кв. м, в сельской местности – 3,097 млн кв. м. При этом 53% из общего объема жилья введено в домах с двумя квартирами и более, 46,7% – в одноквартирных домах и 0,3% – в общежитиях.

Всего в прошлом годувведено в эксплуатацию 105,24 тыс. квартир, средняя площадь которых составила 89,2 кв. м.

В Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской областях и городе Киеве принято в эксплуатацию 60,7% от общего объема введенного в Украине жилья. В Киеве и области за отчетный период введено 1,442 млн кв. м и 1,727 млн кв. м жилья соответственно.

За счет средств госбюджета в 2014 году введено всего лишь 32,7 тыс. кв. м жилья (0,3% от общего объема), что на 34,1% меньше уровня соответствующего периода прошлого года.

По информации Госстата, сокращение объемов ввода жилья (без учета временного порядка) по итогам 2014 года зафиксировано в пяти областях Украины: Луганской (на 46,9%, до 55 тыс. кв. м), Донецкой (на 40%, до 188,9 тыс. кв. м), Херсонской (на 4,5%, до 114,5 тыс. кв. м), Тернопольской (на 1,4%, до 238,8 тыс. кв. м) и Кировоградской (на 0,2%, до 56,9 тыс. кв. м). Наилучшие показатели роста в прошлом году были зафиксированы в Хмельницкой области – в 2,1 раза, до 349 тыс. кв. м, а также во Львовской и Винницкой областях – на 69,3%, до 954,4 тыс. кв. м и 59,7%, до 287,6 тыс. кв. м соответственно.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в 2013 году вырос на 4,4% по сравнению с 2012 годом – до 11,217 млн кв. м. Объем принятого в эксплуатацию жилья в 2013 году без учета жилья, принятого в соответствии с временным порядком принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ, увеличился на 20% по сравнению с 2012 годом – до 8,232 млн кв. м.