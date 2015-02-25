Строительные предприятия за месяц сократили объемы работ на 37%

Строительные предприятия Украины в январе 2015 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,7% - до 2,074 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 32,6% - до 1,058 млрд грн. При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 0,9% - до 602,8 млн грн, а по строительству нежилых объектов - сократился на 54,2%, до 454,9 млн грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 40,6% - до 1,017 млрд грн.

Работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в прошлом месяце составили 85,2% от общего объема, работы по капитальному и текущему ремонту – 6,8% и 8% соответственно.

Рост объемов строительства по итогам января был зафиксирован только в Тернопольской (на 83,4%, до 37,5 млн грн), Черниговской (на 23,6%, до 28,7 млн грн) и Сумской (на 5,7%, до 41,1 млн грн) областях.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 41,3% - до 454,5 млн грн, выполнив 21,9% от общего объема работ в стране.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, строительные предприятия Украины в 2014 году сократили объемы работ по сравнению с 2013 годом на 21,7% - до 50,2 млрд грн.