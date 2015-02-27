В России валютные ипотечники подали иск в суд к Центробанку из-за обвала рубля

В России Общество защиты прав потребителей (ОЗПП) и движение валютных ипотечников подали в суд на Центробанк, требуя признать незаконными «бездействия ЦБ, выраженные в отсутствии защиты и стабилизации курса рубля», сообщается на сайте ОЗПП.

Иск был подан 27 февраля 2015 года. В сообщении отмечается, что в России от валютной ипотеки пострадало порядка ста тысяч человек, для отстаивания своих прав люди объединились во Всероссийское движение валютных заёмщиков.

Читайте такжеБанк России за месяц продал $2,3 миллиарда ради поддержки рубляВ иске подчеркивается, что согласно п.2 ст.75 Конституции РФ, «защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти». Ст. 40 Конституции РФ гарантирует каждому право на жилище. Однако вследствие сложившейся не по вине получателей валютной ипотеки ситуации единственного жилья могут лишиться десятки тысяч российских семей.

По мнению ОЗПП, Центробанк своим бездействием нарушил права огромного количества семей – получателей валютной ипотеки. Он не выполнил требования закона и Конституции относительно обязанности по защите и обеспечению стабильности национальной валюты, кроме того, не обеспечил выполнение публичных обещаний по поддержанию валютного коридора.

В настоящее время десятки тысяч россиян оказались на грани разорения: в условиях резкого обесценивания рубля валютные заемщики столкнулись с невозможностью в полной мере оплачивать взятые кредиты, некоторые из них могут лишиться единственного жилья.

«Очевидно, что потребители не были в состоянии оценить подобного рода риски, когда брали кредиты, они рассчитывали на то, что Центральный банк будет защищать и обеспечивать устойчивость рубля в полном соответствии со своей основной функцией, предусмотренный законом», - отметил глава ОЗПП Михаил Аншаков.

Читайте такжеMoody's снизило до "мусорного" уровня рейтинги 14 российских компаний, среди них "Газпром" и "Лукойл"ОЗПП считает, что ситуация, в которой оказались получатели валютной ипотеки, не является следствием их личного просчета, а вызвана исключительно просчетами экономической политики правительства РФ и бездействием Центрального банка, не справившегося со своей основной функцией.

В случае удовлетворения иска потребители на следующем этапе смогут индивидуально требовать возмещения причиненного ущерба от Центробанка.