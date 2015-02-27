Долг населения за коммуналку составляет более 13 миллиардов

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года сократилась на 11,7% - до 13,045 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным службы, средний срок задолженности составляет 2,4 месяца.

Всего в январе украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 4,8 млрд грн, что составило 88,3% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Киеве, Винницкой и Сумской областях (117,4–98,4%), а самый низкий – в Донецкой и Луганской областях (72,2% и 72,3% соответственно).

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По информации Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) в январе 2015 года по сравнению с аналогичным месяцем 2014 года выросли на 22,5% - до 695,2 грн.

Также сообщается, что в 2014 году с населением было заключено 2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 6,8 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2014 года по сравнению с ноябрем увеличилась на 7,4% - до 14,708 млрд грн.

В 2014 году украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 36,4 млрд грн, что составило 92,2% начисленных за этот период сумм.