Вторичка Киева за месяц подорожала в гривнях на 87%, первичка – на 23%

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в феврале 2015 года по сравнению с январем выросла на 22,73% - до 21 202 грн/кв. м, по сравнению с февралем 2014 года цены увеличились на 54,2%.

Об этом сообщил в своем ежемесячном отчете информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке больше всего подорожали квартиры премиум-класса - на 33,16%, до 39 458 грн/кв. м. Стоимость квартир бизнес-класса в новостройках Киева выросла на 19,67% - до 24 243 грн/кв. м. Меньше всего в феврале подорожало жилье эконом-класса – на 14,65%, до 13 299 грн/кв. м.

Аналитики также отметили, что в прошлом месяце к продаже предлагались квартиры 68 операторов в 131 объекте. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 55%. Новостройки бизнес-класса составили 30% от общего количества, премиум-класса – 15%.

При этом предложение квартир на рынке новостроек Киева в феврале по сравнению с январем в общей площади и денежном выражении выросло на 0,5% и 23,66% соответственно.

Средняя стоимость квартир в гривне на вторичном рынке недвижимости Киева в феврале 2015 года по сравнению с январем из-за резкой девальвации национальной валюты выросла на 86,6%, до 51 799 грн/кв. м, при этом в долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 1,6% - до 1 727 долл./кв. м.

По данным аналитиков, относительно февраля 2014 года средняя цена за 1 кв. м в гривне в феврале 2015 года увеличилась более чем в 2,6 раза, а в долларах - снизилась на 12,9%. Согласно отчету, в прошедшем месяце 4-комнатные квартиры подорожали на 88,7%, до 53 446 грн/кв. м, 3-комнатные - на 86,5%, до 52,209 грн/кв. м, 2-комнатные - на 86,4%, до 52955 грн/кв. м. Средняя стоимость предложения 1-комнатных квартир в столице выросла на 86,5% - до 49 488 грн/кв. м.

Количество представленных к продаже квартир в феврале увеличилось на 2,9% относительно января и составило 18,05 тыс. квартир. Объем предложения в общей площади увеличился на 2,6%, а в денежном выражении - на 92%.

В структуре предложений 1-комнатные квартиры занимают 27%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 34% и 4-комнатные – 7%.

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Как сообщал УНИАН, в январе 2015 года средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева выросла на 4,83% по сравнению с декабрем – до 17 276 грн/кв. м.

По данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», за 2014 год стоимость квартир на «первичке» столицы выросла на 23,6% из-за девальвации национальной валюты, а также подорожания стройматериалов и горючего.

Средняя стоимость квартир в гривне на вторичном рынке недвижимости Киева в январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года снизилась на 0,6%, до 27 753 грн/кв. м, при этом в долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения снизилась на 1%, до 1 775 долл./кв. м.

В 2014 году, из-за более чем двукратной девальвации национальной валюты при долларовой номинации стоимости квартир, гривневые цены на «вторичку» в столице выросли на 76%. Средняя стоимость жилья в долларах в Киеве за прошлый год снизилась на 10,7%.