Цена газа для теплокоммунэнерго с апреля вырастет в 2,2 раза

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, повысила с 1 апреля текущего года цену на газ для предприятий теплокоммунэнерго, производящих тепло для населения, в 2,2 раза – до 2 934 грн за тысячу кубометров топлива.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии сегодня, 3 марта.

Как отметил представитель комиссии, установленный тариф на газ для ТКЭ компенсирует лишь 24% затрат на производство тепла для населения.

Ранее НКРЭКУ приняла решение повысить с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива. Согласно решению комиссии, минимальный тариф для населения устанавливается в отопительный сезон с 1 октября по 30 апреля при максимальном потреблении топлива в объеме до 200 кубометров в месяц. В случае превышения установленного минимального объема, последующие объемы оплачиваются из расчета 7 188 грн за тысячу кубометров.

В период межсезонья - с 1 мая по 30 сентября - стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

Кроме того, по решению НКРЭКУ, тариф на газ для населения для приготовления пищи устанавливается с 1 апреля на уровне 7 188 грн за тысячу кубометров, что в 6 раз превышает действующий тариф.