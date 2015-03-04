В Нацкомиссии объяснили, для чего продлили отопительный период

Продление отопительного периода до 30 апреля, закрепленное постановлением правительства от 2 марта, сделано с целью сохранения льготной цены на газ для населения в размере 3600 грн за тысячу кубометров и не означает фактического отопления до конца апреля, сообщил журналистам глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"Резонанс был вызван тем, что увеличен отопительный период до 1 мая фактически. На самом деле это не период отопительный, а период применения льготной цены в размере 3600 грн за тысячу кубометров. На самом деле это для населения плюс. Если мы изменим название на "период применения льготной цены", думаю, у всех пропадут вопросы", - сказал Вовк.

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При этом министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин отметил, что фактическое отопление завершится в соответствии с ранее действующими нормативами, которые предполагают наличие среднедневной температуры более 8 градусов на протяжении трех дней.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров изменил границы отопительного периода, удлинив его на месяц - с 1 октября по 30 апреля.