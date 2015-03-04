Украинцы снова будут платить за отопление в течение всего года

Кабинет министров Украины решил вернуть предыдущую систему платы за отопление в течение 12 месяцев.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, сообщили в Кабмине.

Министр отметил, что потребители будут платить в течение 12 месяцев - именно на такой период будет разбита плата за теплоснабжение. «На 12 месяцев оплата разбивается. Это будет среднеарифметическая сумма с последующей корректировкой. Возвращаемся к той системе, которая существовала раньше», - сказал Демчишин.

Он добавил, что период применения льготной цены на отопление увеличен до 1 мая. Демчишин отметил, что правительственным решением «увеличен не отопительный период, а период применения льготной цены на отопление в размере 3600 гривень за тыс. куб м».

Читайте такжеТепло для населения с апреля подорожает на 72%

В то же время он сообщил, что все малообеспеченные семьи, нуждающиеся в помощи в оплате за коммунальные услуги, будут получать субсидии от государства. Для этого Министерством социальной политики разработан новый, значительно упрощенный, механизм предоставления субсидий населению.

«Тот миллион домохозяйств, которые сегодня получали субсидии, и в дальнейшем будут автоматически получать. Будут присоединяться новые участники - система очень простая. На неплатежи мы не рассчитываем в большом объеме», - заверил министр.