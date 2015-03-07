Порошенко упростил выделение земельных участков

Как сообщает пресс-служба президента, закон упрощает процедуру реализации прав граждан на бесплатную передачу им земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности.

Кроме того, закон исключает затягивание процесса согласования проектов землеустройства.

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Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день существует проблема, когда работники соответствующих органов власти затягивают согласование проектов землеустройства, требуют устранения недостатков, не указывая полный перечень, который необходимо исправить. Устранение таких недостатков длится годами, граждане тратят большие средства на переоформление документов и не могут реализовать свои права, гарантированные Конституцией. В связи с этим, данная законодательная инициатива призвана установить четкие требования к соответствующим органам власти предоставлять исчерпывающий перечень замечаний, с целью их последующего устранения лицами, которые подали документы для согласования проектов землеустройства.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 11 февраля. За него проголосовали 296 народных депутатов.