Президент ветировал закон, обязывающий Нацкомиссию согласовывать с Кабмином тарифы

Президент Украины Петр Порошенко ветировал закон, принятый Верховной Радой в феврале 2015 года, обязывающий Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также другие государственные коллегиальные органы, согласовывать с Кабинетом министров тарифы, которые устанавливаются на уровне ниже экономически обоснованного.

Соответствующая информация о возвращении президентом закона "О внесении изменений в некоторые законы об установлении цен (тарифов)" обнародована на сайте парламента во вторник, 10 марта.

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Как сообщал УНИАН, за принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления цен (тарифов)» №0919 10 февраля 2015 года проголосовали 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В ходе обсуждения законопроекта в парламенте депутаты отметили, что его утверждение позволит усилить контроль над ценообразованием тарифов.

В частности, народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Соболев подчеркнул, что в случае принятия законопроекта процедуру установления тарифов будет дополнительно контролировать Министерство экономики, что позволит избежать злоупотреблений монополистов.

Кроме того, закон определяет, что НКРЭКУ устанавливает тарифы на электроэнергию и газ для населения, в т.ч. дифференцированные по количеству потребленного энергоносителя или по группам потребителей. Также закон вводит четкое определение, что НКРЭКУ устанавливает цены на газ отечественной добычи для субъектов с контрольным госпакетом, теплокоммунэнерго.

Предельные цены на газ для промпотребителей и бюджетных учреждений НКРЭКУ будет устанавливать по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, реализующим госполитику экономического и социального развития.