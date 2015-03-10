Регистрацию бизнеса и недвижимости хотят поручить местным властям, нотариусам и банкам

Государственная регистрационная служба Украины инициирует передачу функций по регистрации бизнеса, а такж вещных прав на недвижимое имущество

местным органам самоуправления, нотариусам и банкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола, посвященного реформированию Укргосреестра, сообщил первый заместитель главы службы Артем Янчук.

«Функции государственной регистрации бизнеса будут передавать органам местного самоуправления, нотариусам и банкам… Уже сейчас разрабатываются проекты соответствующих законов. Это будут проект закона о государственной регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей в новой редакции и проект закона о государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, также в новой редакции», - сказал Янчук.

По его словам, делегирование данных функций различным субъектам позволит повысить качество предоставления регистрационных услуг за счет увеличения конкуренции в данной сфере. При этом Янчук уточнил, что нотариусы уже сейчас готовы брать на себя функции по регистрации первичных прав на недвижимое имущество. В то же время передача данных функций в органы местного самоуправления и в банки будет проводиться по мере их готовности к предоставлению данных услуг. При этом замглавы Укргосреестра добавил, что функция согласования регистрации крупных объектов недвижимости государственной собственности останется за Министерством юстиции, что позволит избежать бесконтрольного отчуждения государственного имущества.

По словам Янчука, разрабатываемый законопроект также будет предусматривать сертификацию субъектов, желающих осуществлять регистрацию бизнеса и вещных прав на недвижимость. При этом требования к этим субъектам будет определять Кабинет министров. Кроме того, в законопроекте будет предложено ввести персонифицированную ответственность за нарушения исполнителя услуг в регистрационной сфере.

Читайте такжеРада предоставила нотариусам доступ к земельному кадастру«Нотариусы, в зависимости от степени нарушения, будут или лишаться доступа к реестру, или лишаться права осуществления нотариальной деятельности. Что касается банковских учреждений и регистраторов органов местного самоуправления, то им за систематические нарушения будет просто блокироваться доступ к реестрам», - сказал Янчук.

Также он сообщил, что подход к распределению административного сбора за госрегистрацию будет изменен.

«На сегодняшний день он (админсбор – УНИАН) полностью зачисляется в общий фонд государственного бюджета. Для того чтобы заинтересовать других субъектов, то есть нотариусов, банки и органы местного самоуправления, предлагается 60% админсбора зачислять в общий фонд госбюджета, а 40% - тому субъекту, который предоставил услугу», - пояснил Янчук.

По его словам, по мере передачи функций по регистрации необходимость полноценной деятельности органов регистрационной службы будет отпадать, поэтому постепенно Минюст будет принимать решение о сокращении штата в территориальных управлениях юстиции.

Также присутствовавшая на круглом столе первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова напомнила, что одним из главных новшеств реформирования регистрационной системы Украины должно стать разделение на фронт-офисы, куда граждане подают документы на регистрацию и забирают их, а также бэк-офисы, где непосредственно принимаются решения по тем или иным регистрационным действиям. По ее словам, все эти новшества позволят снизить уровень коррупции в данной сфере и устранить большие очереди в регистрационных службах.

Как сообщал УНИАН, летом 2014 года министр юстиции Павел Петренко заявил, что министерство планирует начать процедуру передачи полномочий Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) местным властям с 2015 года. При этом Петренко уверял, что после передачи полномочий по регистрации местным властям функция Укргосреестра будет состоять исключительно в содержании реестров, контроле за соблюдением регламентов и проведении обучения регистраторов, поэтому штат Укргосреестра существенно сократится.

Несмотря на это, местным властям пока так и не были переданы полномочия по регистрации. В то же время, 21 января 2015 года Кабинет министров Украины создал комиссию по ликвидации Укргосреестра. Полномочия службы после ее ликвидации будут переданы Минюсту.