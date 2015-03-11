Яценюк призвал местную власть «не обогревать атмосферу»

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал недопустимым перерасход тепла для домохозяйств в период потепления и призвал местные власти начать экономить газ, сократить подачу топлива и «не отапливать атмосферу», заставляя тем самым конечных потребителей – рядовых украинцев - платить за дорогой теплоноситель. Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

«Хотел бы обратиться к мэрам городов и главам органов местного самоуправления. Я три недели назад дал указание вице-премьеру и министру регионального развития провести селекторное совещание и навести порядок в теплоснабжении в областях, - сказал Яценюк. – На улице плюс 14 и батареи – плюс 50. В соответствии с законом, это компетенция органов местной власти – принять решение об уменьшении температуры теплоносителя и остановке «обогрева» воздуха. У меня впечатление, что отдельные теплораспределяющие компании сознательно заинтересованы в том, чтобы обогревать атмосферу и затем выставлять счета украинцам за дорогое тепло и за высокие коммунальные тарифы».

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Яценюк потребовал от органов местного самоуправления проявить ответственность и принять решение о прекращении «обогрева атмосферы» там, где погодные условия это позволяют.

«Прошу Минрегионстрой сообщить мне, по каким регионам, по каким теплокоммунэнерго приняты решения об экономии денег и природного газа. А министра энергетики прошу принять в этом самое активное участие», - подчеркнул глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа.

В период межсезонья - с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

Кроме того, с 1 апреля будет повышен и тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал.

При этом глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк подчеркнул, что повышение тарифов на газ и теплоснабжение полностью удовлетворяет предварительные требования Международного валютного фонда.

В свою очередь министр социальной политики Павел Розенко подчеркивал, что новая система субсидий по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, которая призвана компенсировать повышение тарифов, заработает уже с 1 мая. На реализацию данной программы правительство планирует выделить 24,5 млрд грн.