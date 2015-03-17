Вслед за газом, светом и теплом в Украине подорожает вода

Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook сообщил член НКРЭКУ Андрей Герус.

«На заседании в четверг будем принимать решение о повышении тарифов на воду для населения. Такая необходимость возникла в результате роста стоимости э/э на 30% с лета прошлого года», - сообщил он.

Кроме этого, по словам Геруса, водоканалы просрочили, в основном из-за девальвации гривни, платежи по кредитам Европейскому банку реконструкции и развития, а также Всемирному банку на около 1 млрд грн.

«А еще уже просрочена задолженность водоканалов перед ЕБРР, Всемирным банком уже около 1 млрд грн. В основном из-за девальвации и стремительно растущей цены на э/э, которая занимает 50% в себестоимости воды», - отметил член НКРЭКУ.

Герус не уточнил, о каком повышении тарифов на воду для населения идет речь.

Как ранее сообщал УНИАН, НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19% и в 3,5 раза до марта 2017 года.

НКРЭКУ, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, с 1 апреля 2015 года повысила тариф на тепло для населения на 72% - до 537,2 грн за Гкал.

Кроме этого, НКРЭКУ, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров.