Депутаты не разрешили отчуждать имущество предприятий за газовые долги

Верховная Рада Украины не поддержала проект закона «О внесении изменения в статью 1 Закона “О введении моратория на принудительную реализацию имущества” (№ 2264), внесенный Кабинетом министров.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект проголосовали только 168 (при необходимых 226 - УНИАН) из 305 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Также депутаты не поддержали предложения о направлении этого законопроекта на доработку и в профильный комитет. Таким образом, законопроект отклонен.

Данным законопроектом предусматривалось, что мораторий на применение принудительной реализации имущества (кроме имущества предприятий, которые определены частями второй и четвертой статьи 5 закона “О приватизации государственного имущества”, предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и объектов жилищного фонда, образования, здравоохранения, социально-культурного назначения) не распространяется на обращение взыскания на имущество должника для погашения задолженности перед Национальной акционерной компанией “Нафтогаз Украины” и ее дочерними предприятиями, которые осуществляли поставки природного газа на основании лицензии.

Как говорится в пояснительной записке, этот законопроект создаст условия для улучшения финансового положения НАК «Нафтогаз Украины» путем уменьшения задолженности перед компанией за потребленный природный газ.