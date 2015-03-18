Горячая вода с 1 апреля подорожает на 55-57%, отопление - на 73%

Тарифы на централизованное снабжение горячей водой для населения с 1 апреля 2015 года вырастут на 55-57%, а на отопление в среднем на 73%.

Об этом на брифинге заявила начальник управления экономики систем жизнеобеспечения Министерства регионального развития строительства и ЖКХ (Минрегион) Наталья Хоцяновская.

«Отопление вырастет где-то на 73%, а вода (горячая – УНИАН) на 55-57%», - сказала Хоцяновская.

Она отметила, что повышение тарифов обсуждалось на встрече представителей Минрегиона и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). По словам Хоцяновской, нацрегулятор заверил, что новые тарифы будут установлены для теплоснабжающих предприятий до 1 апреля.

Вместе с тем, она сообщила, что НКРЭКУ может вернуть практику оплаты населением услуги централизованного теплоснабжения на протяжении всего года, а не только в отопительный сезон. По мнению Хоцяновской, благодаря этому повышение тарифов на тепло не так существенно ударит по населению.

«Чтобы было понятно, я вам скажу на примере 1-комнатной квартиры. Сегодня средняя стоимость отопления квартиры (до повышения тарифов) – 595 грн. После повышения тарифов эта стоимость (это я вам называю на протяжении отопительного периода) будет 934 грн. Но если этот тариф положить в среднем по году, то это будет 642 грн», - пояснила Хоцяновская.

В то же время, она уточнила, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

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Также Хоцяновская сообщила, что тарифы на централизованное снабжение холодной водой в среднем по Украине могут вырасти на 25% из-за роста тарифа на электроэнергию.

«Стоимость холодной (воды - УНИАН) вырастет, потому что выросла стоимость электроэнергии… На процентов 25 вырастет», - сказала Хоцяновская.

При этом она затруднилась назвать сроки, когда тарифы будут повышены и отметила, что рост тарифов на холодную воду в Украине может оказаться и меньшим, так как местные власти будут пытаться сдерживать их до проведения местных выборов в Украине, запланированных на осень текущего года.

«Я убеждена, что они будут расти очень незначительно в связи с тем фактором, что у нас в октябре выборы в местные органы самоуправления», - подчеркнула Хоцяновская.

По ее словам, на сегодняшний день в среднем по Украине уровень тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод составляет 8,59 грн, в частности, киевляне за эту услугу платят 7,46 грн. Однако, по словам Хоцяновской, ныне действующие тарифы на холодную воду не возмещают даже себестоимости данной услуги, в том числе - из-за роста тарифа на электроэнергию, которая в структуре себестоимости производства водоканалов занимает около 30%.

«В среднем по Украине за услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу тариф возмещает только 79%... А 21% берет на себя нагрузку государство и из государственного бюджета выплачивается субвенция на покрытие расходов предприятий водопроводно-канализационного хозяйства», - пояснила Хоцяновская.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения меморандума с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа.

В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

Также с 1 апреля будет повышен тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал.

Помимо этого, НКРЭКУ с 1 марта 2015 года повысила розничные тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих предприятий на 5% и утвердила решение о повышении минимального тарифа на электроэнергию для населения на 19% с 1 апреля 2015 года и в 3,5 раза – среднего тарифа до марта 2017 года.