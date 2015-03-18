Рада вернула статус неприбыльных организаций ОСМД и ЖСК

За этот закон (№1892) проголосовали 246 из 282 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Соответствующим законом возвращается статус неприбыльных организаций объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), ассоциациям владельцев жилых домов и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК).

Одновременно, с целью ограждения неприбыльных организаций от возможной неоправданной ревизии их статуса органами Государственной фискальной службы под предлогом утверждения нового перечня неприбыльных организаций или нового порядка ведения Реестра неприбыльных организаций и учреждений, закон прямо устанавливает, что неприбыльные организации, которые указаны в подпунктах 1 и 2 пункта 133.1.1 ст. 133 Налогового кодекса и которые были внесены в Реестр неприбыльных организаций и учреждений по состоянию на 1 января 2015 года, не нуждаются в перерегистрации (повторном внесении в Реестр).