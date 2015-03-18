Холодная вода в Украине может подорожать на 25%

Тарифы на централизованное снабжение холодной водой в среднем по Украине могут вырасти на 25% из-за роста тарифа на электроэнергию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила начальник управления экономики систем жизнеобеспечения Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ (Минрегион) Наталья Хоцяновская.

«Стоимость холодной (воды - УНИАН) вырастет, потому что выросла стоимость электроэнергии… На процентов 25 вырастет», - сказала Хоцяновская.

При этом она затруднилась назвать сроки, когда тарифы будут повышены и отметила, что рост тарифов на холодную воду в Украине может оказаться и меньшим, так как местные власти будут пытаться сдерживать их до проведения местных выборов в Украине, запланированных на осень текущего года.

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«Я убеждена, что они будут расти очень незначительно в связи с тем фактором, что у нас в октябре выборы в местные органы самоуправления», - подчеркнула Хоцяновская.