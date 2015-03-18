Минрегион предлагает отбирать жилье у неплательщиков за коммунальные услуги

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) считает необходимым ужесточить меры для неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги, вплоть до изъятия жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила начальник управления экономики систем жизнеобеспечения Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ (Минрегион) Наталья Хоцяновская.

«На сегодняшний день есть закон об исполнительном производстве, и достаточно широкий спектр влияния на неплательщиков им предусмотрено. Предусмотрено взыскание в первую очередь на средства должника, на движимое имущество и более того, 63-ей статьей этого закона предусмотрено изъятие вашей квартиры, вашего дома и вашего земельного участка», - сказала Хоцяновская.

По ее словам, в 2014 году уровень оплаты населения за ЖКУ составил 92%: из 39,5 млрд грн насчитанных платежей, население уплатило более 36 млрд грн.

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«Мне не хотелось бы, чтобы мои слова были восприняты таким образом, что завтра начнется отбирание имущества у должников. Но хочу сказать, что действительно с этой позорной практикой, которая разрушает всю систему предоставления и получения жилищно-коммунальных услуг, нужно, наверное, перейти к более жестким мерам, для того, чтобы эту ситуацию изменить и все же вынудить неплательщиков проводить расчеты», - добавила Хоцяновская.

Кроме того, она отметила, что для борьбы с неплательщиками Минрегион также инициировал внесение изменений в закон о жилищно-коммунальных услугах, которые предусматривали введение пени за несвоевременную оплату ЖКУ в размере 0,1% от суммы неплатежа. Однако пока этот законопроект не был рассмотрен.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года сократилась на 11,7% - до 13,045 млрд грн.