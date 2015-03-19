Повышение тарифов на холодную воду пока отложили на неопределенный срок

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не планирует на своем заседании 19 марта рассматривать вопрос расчета повышения тарифов на холодную воду, сообщил журналистам член комиссии Андрей Герус.

«Нет, этого вопроса в повестке дня сегодняшнего заседания нет», - сказал Герус. Он подчеркнул, что на сегодняшний день пока нет расчетов относительно изменения тарифов на холодную воду. В то же время, необходимость повышения тарифов на холодную воду, по словам Геруса, остается, поскольку в последний раз повышение тарифов происходило летом 2014 года.

Ранее Герус отмечал, что НКРЭКУ будет изучать вопрос повышения тарифов на воду вследствие роста стоимости электроэнергии на 30% с лета 2014 года.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19% и в 3,5 раза до марта 2017 года. Кроме того, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, с 1 апреля 2015 года повысила тариф на тепло для населения на 72% - до 537,2 грн за Гкал. Также в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров.

Читайте такжеГорячая вода с 1 апреля подорожает на 55-57%, отопление - на 73%18 марта начальник управления экономики систем жизнеобеспечения Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ (Минрегион) Наталья Хоцяновская сообщила, что тарифы на централизованное снабжение горячей водой для населения с 1 апреля 2015 года вырастут на 55-57%, а на отопление в среднем на 73%.

Тарифы на централизованное снабжение холодной водой в Украине могут вырасти на 25% из-за роста тарифа на электроэнергию.