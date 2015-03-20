Субсидии в Украине за два месяца увеличились впятеро

Жителям Украины в январе-феврале 2015 года были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 100,7 млн грн, что на 80,6 млн грн, или в 5 раз больше, чем в январе-феврале 2014 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 88,3 млн грн, в сельской – 12,4 млн грн.

По информации Госстата, субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-феврале текущего года были назначены 293,4 тыс. семей, что составило 102,6% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями (с учетом тех, которые обратились за субсидиями в 2014 году, но назначены они были только в 2015 году). Из общего количества в городской местности субсидии были назначены 248,2 тыс. семей, в сельской – 45,2 тыс. семей.

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По сравнению с январем-февралем 2014 года количество семей, которым были назначены субсидии, выросло на 177,8 тыс., или в 2,5 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в феврале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,3 раза – до 326,4 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Донецкой области (482,3 грн), наименьший – в Кировоградской области (95,1 грн).

Как сообщал УНИАН, в Украине субсидии на оплату ЖКУ в январе 2015 года выросли на 51 млн грн (в 4,3 раза) по сравнению с январем 2014 года – до 63,4 млн грн.

В 2014 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 348,8 млн грн, что на 82,3 млн грн (на 30,9%) превысило показатель 2013 года.