ТОВ «Интер-Премиал» выполнил свои обещания и заканчивает достраивать ЖК «Приозерный»

Многообещающий проект сразу же вдохновил немало будущих инвесторов – удобство расположения и близость к озеру привлекала многих. Каково же было разочарование будущих квартиросъемщиков, когда строительные работы на объекте начали замедляться, а со временем и вовсе остановились. Казалось, «Приозерный» так и останется не воплотившейся мечтой многих киевлян.

Все изменилось с конца 2014 года. Компания «Интер-Премиал» - далеко не новичок на строительном рынке - оценила свои возможности, преимущества ЖК «Приозерного», и стремительно взялась за завершение строительства новостройки Киева, начатого в далеком 2007-м. Теперь окончательной датой сдачи в эксплуатацию значится третий квартал 2015 года и есть ощущение, что «Интер-Премиал» выполнит обещанное в срок. Оценить темп работ в «Приозерном» каждый может сам - лично или просто посмотрев фотоотчет на официальном сайте жилого комплекса. Чтобы убедиться, насколько успешно проходит строительный процесс, достаточно пообщаться с настоящими инвесторами комплекса.

- Мы давно планировали приобрести квартиру в тихом, но хорошо развитом районе Киева, - делится опытом 30-летняя киевлянка Алена.

- Выбор был достаточно долгим и непростым, но в 2011-м мы все-таки нашли идеальный вариант – двухкомнатную квартиру в «Приозерном». В то время строительством еще занималась компания «Градострой» и мы понимали, что процесс может затянуться, но, честно говоря, не ожидали, что на годы. Периодически приезжали на стройку – наблюдали вялотекущую работу, расстраивались и продолжали наивно мечтать о нашей будущей квартирке. Резкие изменения начались с началом этого года, что стало для нас полнейшим открытием. В «Приозерном» снова появилась техника, люди и комплекс стал преображаться буквально на глазах.

Уже позже нам сообщили, что у «Приозерного» появился новый застройщик - «Интер-Премиал». Мы уже приготовились к худшему, думали, что и вовсе не увидим своей квартиры. Но, к счастью, стройка возобновилась. Мы отметили, что наконец-то заканчиваются работы на третьей секции, также нельзя не заметить некоторых изменений в самом проекте, которые не лишают нас квадратных метров, зато делают комплекс более современным и актуальным (учитывая, сколько лет он простоял без изменений). Муж особо обратил внимание, что качество материалов стало на порядок выше, что не может не радовать. Сомневаюсь, что у многих будут силы на ремонт сразу после приобретения квартиры.

Во время последнего нашего визита на стройку приятным сюрпризом стало то, что начали благоустраивать придомовую территорию – высадили ели, землю посыпали песком, а на самом здании комплекса ведутся внешние отделочные работы. Думаю, что мы все-таки получим свою квартиру в третьем квартале 2015 года, как нам и обещали».

Проверить ход работ в «Приозерном» может каждый, достаточно посетить официальный сайт комплекса, где каждый день выкладывается подробный отчет о проделанной работе.

На данный момент строители в ускоренном темпе наносят финальные штрихи, наводят лоск, чтобы новые квартиросъемщики, как и было обещано, смогли заселиться в третьем квартале этого года. Но уже сейчас можно предварительно ознакомиться и по достоинству оценить все преимущества жизни в этом прекрасном комплексе: удобная транспортная развязка, развитая инфраструктура и потрясающий вид из окна на Днепр и озеро.

Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью заключить, что покупая квартиру в “Приозерном”, получите не просто жилье, а современную мечту горожанина - место, где природа идет рука об руку с преимуществами городской жизни.