В Минрегионе начали люстрационную проверку руководителей

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) началась проверка руководителей структурных подразделений аппарата министерства в соответствии с Законом Украины «Об очищении власти».

Как сообщила пресс-служба Минрегиона, соответствующая проверка началась с 23 марта.

Согласно сообщению, помимо глав самостоятельных подразделений Минрегиона, проверка коснется и руководителей государственных предприятий, находящихся в сфере управления министерства.

Читайте такжеГлава фискальной службы Билоус подал в отставку и Кабмин принял ее

Справка УНИАН. Закон о люстрации вступил в силу 15 октября 2014 года. Он определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами.