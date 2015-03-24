Отопительный сезон на Львовщине приостановили из-за ожидающегося потепления

Во Львовской области с 23 марта приостановлен отопительный сезон в связи с прогнозируемым в ближайшие дни потеплением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, такое поручение дал председатель ОГА Олег Синютка с целью существенного сбережения энергоресурсов и средств.

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«Мы ограничиваем подачу тепла на период потепления, - сказал Синютка. - В случае ухудшения погодных условий и понижения температуры будет принято решение возобновить отопление».

Мониторинг прогноза погоды в области соответствующие службы проводят ежедневно.