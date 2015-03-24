Субсидии смогут получить до 12 миллионов украинцев

Количество семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, должно возрасти до 4 млн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе селекторного совещания в Кабинете министров заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"В целом у нас сейчас 1,2 млн семей имеют субсидии. Мы ожидаем, что эта цифра возрастет до 4 млн семей. Это от 10 до 12 млн граждан Украины. На это правительство предусмотрело 25 млрд грн, которые пойдут на компенсацию роста цен на энергетические ресурсы и роста тарифов на тепло и на газ для тех, кому это необходимо", - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины выделил 24,5 млрд грн на новую систему субсидий по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, которая призвана компенсировать повышение тарифов, которое произойдет 1 апреля.

Единственным критерием получения субсидии станет доход семьи, причем органы социальной службы будут доверять людям и воспринимать представленные ими данные как достоверные. В то же время, в случае недостоверных данных, будет действовать система штрафов, которая будет предусматривать, в частности, двукратный возврат полученной субсидии в случае выявления недостоверности данных и мошенничества.

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Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19% и в 3,5 раза до марта 2017 года. Кроме того, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, с 1 апреля 2015 года повышается тариф на тепло для населения на 72% - до 537,2 грн за Гкал. Также в рамках выполнения Меморандума с МВФ повышается с 1 апреля этого года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза - до 3600 грн за тысячу кубометров.

18 марта начальник управления экономики систем жизнеобеспечения Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ (Минрегион) Наталья Хоцяновская сообщила, что тарифы на централизованное снабжение горячей воды для населения с 1 апреля 2015 года возрастут на 55-57%, а на отопление в среднем на 73%.

Тарифы на централизованное снабжение холодной воды в Украине могут возрасти на 25% из-за роста тарифа на электроэнергию.