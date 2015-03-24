Главы областей лично разъяснят людям механизм получения субсидий

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил руководителям областных государственных администраций в течение двух недель провести разъяснительную работу на местах о механизме получения субсидий.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение он дал в ходе селекторного совещания в Кабинете министров.

"Берете, уважаемые руководители областных администраций, презентацию, которая подготовлена Министерством социальной политики. В течение двух недель. Персональное поручение каждому руководителю ОГА, я подчеркиваю - руководителю, а не заместителю, не помощнику, не начальнику областного управления. Сами, во-первых, разберетесь, а во-вторых, вы сами выходите к людям на местное телевидение, в прессу, и конкретно объясняете механизм получения субсидий для людей", - сказал Яценюк.

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Он поручил также собрать руководителей районов, чтобы они на своем уровне журналистам объяснили механизм предоставления субсидий.

Мэрам, сельским головам совместно с руководителями ОГА и районных администраций Яценюк поручил обеспечить, "чтобы в каждый дом пришла информация, что 25 млрд грн, которые правительство имеет на компенсацию роста цен и тарифов на газ и электроэнергию, придут к семье, которая в этом нуждается ".

По словам Яценюка, он должен получить отчет региональных СМИ о соответствующих пресс-конференциях руководителей областных и районных госадминистраций.