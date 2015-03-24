В Кабмине хотят строить арендное жилье за китайские деньги

Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко.

«Мы запускаем новый механизм на рынок жилья. Это вопрос арендного жилья. Это жилье, которое может быть построено инвестором, которое может сдаваться в аренду», - сказал Зубко.

«В настоящий момент мы ведем очень сложные и непростые переговоры с Китайской Народной Республикой по привлечению средств (для реализации указанной программы - УНИАН)», - добавил вице-премьер, отметив, что результаты переговоров могут быть известны уже к концу недели.

При этом Зубко не уточнил сумму и сроки привлечения инвестиций.

По его словам, данная программа особенно будет пользоваться спросом в крупных городах Украины.

«На сегодняшний день пять наибольших городов очень нуждаются в арендном жилье – это Киев, Харьков, Львов, Днепропетровск и Одесса», - сказал Зубко.

Он также добавил, что одной из главных задач правительства в обеспечении граждан жильем является внедрение дешевого ипотечного кредитования.

В то же время, вице-премьер признал, что государственные программы по обеспечению граждан доступным жильем, действовавшие в Украине ранее, были недостаточно эффективными.

«Ни одна программа доступного жилья не обеспечила сегодня возможность обеспечения украинцев жильем… Могу сказать, что при очереди фактически 815 тыс. семей сегодня в Украине, обеспечено таким образом (через госпрограммы доступного жилья - УНИАН) было всего 8 тысяч. Если двигаться такими темпами, мы фактически выйдем на то, что только через 100 лет мы увидим какой-то просвет», - подчеркнул Зубко.

Как сообщал УНИАН, во времена президентства Виктора Януковича власти неоднократно заявляли о намерении реализовать государственную программу аренды жилья с правом выкупа. Более того, сообщалось даже о договоренности реализации в Украине данной программы за счет китайского финансирования. Однако дальше разговоров дело не пошло.

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В то же время, одним из первых решений правительства Арсения Яценюка после победы Революции Достоинства стало решение о жесткой экономии средств и сокращении расходных статей бюджета. Среди прочего, украинские власти существенно урезали расходы на государственные жилищные программы, сохранив финансирование лишь по уже заключенным договорам. При этом заключение новых соглашений по программам доступного жилья было прекращено. Вместе с тем, в декабре прошлого года Зубко сообщил, что Кабмин намерен привлечь инвестиционные фонды для реализации программы строительства арендного жилья. Впрочем, Зубко также признал, что в ситуации экономической нестабильности в стране и войны на востоке Украины найти зарубежных инвесторов для реализации данной программы будет непросто.