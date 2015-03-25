Имущество общественных объединений бывшего СССР хотят вернуть государству

Министерство экономического развития и торговли планирует создать правовой механизм возвращения в государственную собственность отчужденного в пользу общественных объединений бывшего СССР имущества.

Соответствующий проект закона опубликован на сайте Минэкономразвития.

Согласно документу, имущество, находящееся в ведении бывших всесоюзных общественных организаций, подлежит отчуждению в судебном порядке в течении двух лет со дня опубликования закона в случае его принятия.

При этом в случае добросовестного пользования имуществом действующие владельцы будут иметь преимущественное право на аренду.

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Кроме того, в случае приватизации такого имущества в течении года после решения об отчуждении в пользу общественной организации действующие владельцы будут иметь преимущественное право покупки.

В случае, если действующие владельцы подобного имущества вносили существенные улучшения в его состояние, право собственности будет разделятся между государством и собственниками в порядке, определенном Кабинетом министров.