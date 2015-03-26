Тарифы на воду повысят с 1 мая

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), из-за роста стоимости электроэнергии и валютных кредитов ряда водоканалов с 1 мая 2015 года повышает тарифы на воду для населения.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 26 марта.

Согласно принятому решению, повышение тарифов на воду составит от 4% до 100% в зависимости от конкретного водоснабжающего предприятия.

Комиссия разбила все водоканалы на три группы: предприятия с валютными кредитами, которым, помимо роста электроэнергии, в тариф нужно заложить девальвацию гривни; предприятия без валютных кредитов, для которых в тариф закладывается только рост стоимости электроэнергии, и третья группа – водоканалы, для которых тариф не изменялся с 2008 года.

Как отметил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, для первой группы водоканалов, которых в Украине насчитывается 11 предприятий, рост тарифа на водоснабжение и водоотвод в среднем составит 12%; для второй группы (27 водоканалов) – рост составит в среднем 8%. Для четырех водоканалов последней группы рост составляет от 15% до 100%.

Как отмечается в материалах презентации НКРЭКУ, кредиты имеют водоканалы в городах Черкассы, Дрогобыч, Калуш, Харьков, Мелитополь, Каменец-Подольский, Новая Каховка, Славянск, Борисполь, Новоград-Волынский, Кременчуг, Чернигов, Ивано-Франковск. Для этих водоканалов тарифы находятся в промежутке от 6,98 грн за куб. м (Черкассыводоканал) до 13,72 грн за куб. м (Бориспольводоканал).

Также в презентации комиссии отмечается, что максимальные тарифы на воду в Киевской, Закарпатской и Кировоградской области – от 10 грн за куб. м. В Киеве – от 6 до 8 грн за куб. м. Минимальные в Винницкой и Донецкой областях – от 4 до 6 грн за куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19% и в 3,5 раза до марта 2017 года.

НКРЭКУ, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, с 1 апреля 2015 года повысила тариф на тепло для населения на 72% - до 537,2 грн за Гкал.

Кроме этого, НКРЭКУ повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров.