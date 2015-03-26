«Киевгорстрой» за год увеличил свои активы на 17%

По результатам 2014 года ПАО «ХК «Киевгорстрой» увеличил свои активы на 17%.

Об этом сообщил Глава правления - президент компании Игорь Кушнир, комментируя показатели работы компании в нынешних экономических условиях.

«Несмотря на то, что прошлый год был несколько непростым для страны в целом и компании в частности, мы не останавливались. Это и позволило повысить некоторые финансовые показатели. Так, например, если взять только по активам, то по сравнению с 2012 годом, когда я возглавил Холдинг, они выросли на 37%! В это же время, только за 2014 год - на 17%. Валовая прибыль только за последний год - плюс 54%. Это положительная динамика, и еще одно доказательство того, что движемся в правильном направлении», - сказал Игорь Кушнир.

Он объяснил, что такой динамики удалось достичь за счет расширения деятельности предприятия.

Игорь Кушнир также отметил, что в прошлом году работала комиссия по вопросам проверки работы Холдинга, которая подтвердила: хозяйственная деятельность ведется в рамках действующего законодательства.

«Абсолютно никаких нарушений выявлено не было, в конце года я имел слово на заседании Киевского городского совета, и после этого никаких претензий к нам нет и быть не может. К тому же, «Киевгорстрой» является предприятием, которое ежегодно в обязательном порядке платит в бюджет города дивиденды. Подчеркиваю: мы единственное предприятие, которое платит десятки миллионов гривен в городской бюджет в виде дивидендов. Это является еще одним подтверждением того, что мы работаем в интересах киевлян», - подчеркнул Кушнир.

На сегодняшний день, по данным главы правления - президента «Киевгорстроя», строительная компания продолжает удерживать свои лидерские позиции. Количество построенных квадратных метров приближается к показателю в 45 млн кв. м.

«Если быть точным, то на сегодняшний день компания построила 44 млн 877 квадратных метров. Это более 6 тыс. зданий. Наша самая главная задача - обеспечивать жильем людей, и как результат - сейчас в наших квартирах проживает 664 тыс. счастливых инвесторов. Я еще раз хочу заверить всех, кто доверил свои средства «Киевгорстрою», что все обязательства по договорам будут выполнены и мы не подведем», - сказал Кушнир.