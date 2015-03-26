Китай выделит Украине $15 миллиардов на строительство доступного жилья

Китай выделит Украине кредит на общую сумму 15 млрд долл. для реализации программ доступного жилья, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины (Минрегион).

Согласно сообщению, соответствующий меморандум в четверг подписали уполномоченный представитель украинского правительства и китайской компании CITIC Construction - дочернего предприятия Китайской государственной инвестиционной корпорации CITIC Limited.

«Китайская компания CITIC Construction Co., Ltd готова инвестировать в строительный рынок Украины 15 млрд долларов США, которые помогут решить проблему доступного жилья в стране… Меморандум предусматривает получение Украиной кредита от кредитных учреждений и организаций Китая на общую сумму 15 млрд долларов США под минимальные проценты, сроком на пятнадцать лет с правом пролонгации», - говорится в сообщении Минрегиона.

В пресс-службе министерства отмечают, что меморандум предусматривает развитие государственной жилищной политики, строительства доступного жилья, формирования фонда социального жилья, развертывания молодежного жилищного строительства, кредитования индивидуальных сельских застройщиков, реализации инфраструктурных проектов.

В Минрегионе также сообщили, что изначально в Украине будет реализован пилотный проект строительства доступного жилья стоимостью в 1 млрд долл. При этом компания CITIC рассматривается как генеральный подрядчик - заказчик по реализации проектов, а Минрегион будет заниматься подготовкой и реализацией проектов.

Ранее вице-премьер-министр Украины – глава Минрегиона Геннадий Зубко заявлял, что Украина ведет переговоры с Китаем о привлечении инвестиций для реализации программы арендного жилья. При этом Зубко не уточнял сумму и сроки привлечения инвестиций.

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Как сообщал УНИАН, во времена президентства Виктора Януковича власти неоднократно заявляли о намерении реализовать государственную программу аренды жилья с правом выкупа. Более того, сообщалось даже о договоренности реализации в Украине данной программы за счет китайского финансирования. Однако дальше разговоров дело не пошло.

Традиционно финансовые договоренности с правительством Китая предполагают выполнение ряда условий, в частности о привлечении рабочей силы и технологий из КНР. К примеру, весной 2011 года между Украиной и Экспортно-импортным банком Китая было подписано соглашение о строительстве скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом «Борисполь» («Воздушный экспресс») и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд долл. Однако реализация проекта так и не началась, в том числе из-за обсуждений условий финансирования.