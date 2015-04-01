С сегодняшнего дня в Украине резко выросли коммунальные тарифы

Сегодня, 1 апреля, в Украине вступают в силу новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, 3 марта повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива.

Согласно решению комиссии, минимальный тариф для населения устанавливается в отопительный сезон с 1 октября по 30 апреля при максимальном потреблении топлива в объеме до 200 кубометров в месяц. В случае превышения установленного минимального объема, последующие объемы оплачиваются из расчета 7 188 грн за тысячу кубометров.

В период межсезонья - с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

Кроме того, по решению НКРЭКУ, тариф на газ для населения для приготовления пищи устанавливается с 1 апреля на уровне 7 188 грн за тысячу кубометров, что в 6 раз превышает действующий тариф.

Также НКРЭКУ приняла решение с 1 апреля повысить тариф на тепло для населения на 72% - до 537,2 грн за Гкал. Перед этим комиссия повысила цену на газ для предприятий теплокоммунэнерго, производящих тепло для населения, в 2,2 раза – до 2 934 грн за тысячу кубометров.

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг, утвердила повышение тарифов на электроэнергию для населения в среднем на 19% с 1 апреля 2015 года и в 3,5 раза до марта 2017 года.

Согласно принятому решению, повышение пройдет в 5 этапов – начиная с 1 апреля 2015 года, в результате чего средняя стоимость 1 кВт\ч составит 1,23 грн против нынешнего уровня в 0,36 грн за кВт\ч.

В НКРЭКУ подчеркнули, что к марту 2017 года потребители электроэнергии будут разделены на две группы: с объемом потребления до 100 кВт\ч в месяц и с объемом потребления свыше 100 кВт\ч в месяц. Для первой группы потребителей стоимость электроэнергии в марте 2017 года составит 0,9 грн за кВт\ч. Для второй группы – 1,68 грн за кВт\ч.

В то же время, в переходной период - с 2015 по 2017 год - потребителей разделят на три группы - с минимальным объемом потребления (до 100 кВт\ч в месяц), с объемом потребления от 100 кВт\ч до 600 кВт\ч и свыше 600 кВт\ч в месяц.

По решению комиссии, с 1 апреля 2015 года минимальный тариф на электроэнергию для населения увеличится на 19% - до 0,37 грн за кВт\ч. Этот минимальный тариф будет применяться к домохозяйствам с объемом потребления до 100 кВт\ч в месяц. Домохозяйства с объемом потребления от 100 до 600 кВт\ч в месяц будут платить 0,63 грн за кВт\ч. Таким образом, для них повышение составит 50%. Домохозяйства с объемом потребления свыше 600 кВт/ч в месяц с 1 апреля 2015 года будут платить 1,4 грн за кВт\ч. Для них повышение составит 5%.