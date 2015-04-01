Оккупационная власть Крыма передала землю и имущество «Артека» в собственность России

Нелегитимный Совет министров оккупированного Россией Крыма передал в собственность РФ имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек». Данное решение было принято 31 марта, передает "Крым. Реалии".

Читайте также"Взвейтесь кострами": "Артеку" присвоили новый логотип, похожий на пионерскийСогласно принятому постановлению, в федеральную собственность передается земельный участок площадью 218 га, 175 зданий, причалы, стадион на 7 тыс. мест, автомобили, мебель, компьютеры и другое движимое и недвижимое имущество «Артека».

Процедура закрепления имущества в федеральной собственности России должна быть завершена к 1 июня.

В связи с российской аннексией Крыма в марте 2014 года Украина потеряла 118 пионерских лагерей, в том числе Международный детский центр «Артек».